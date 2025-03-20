تحطم طائرة عسكرية في الجزائر ومصرع قائدها

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الأربعاء، تحطم طائرة عسكرية مقاتلة في أثناء مهمة تدريبية مبرمجة، بالقرب من منطقة أولف بولاية أدرار بالناحية العسكرية الثالثة.

تحطم طائرة عسكرية خلال مهمة تدريبية في الجزائر

وقالت الوزارة، في بيان لها، أن الحادث أسفر عن وفاة الطيار المقدم “بكوش نصر”، قائد الطائرة العسكرية، دون معرفة أسباب الحادث حتى الآن.

ومن جانبه، عبر الفريق أول السعيد شنڨريحة الوزير المنتدب لدى وزيرالدفاع الوطني، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى عائلة القتيل وأقاربه.

فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث

وأمر على إثر هذا الحادث الأليم، بسرعة فتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

وفي غضون ذلك، قدم الرئيس عبدالمجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني ، تعازيه الخالصة إثر مقتل الطيار المقدم بكوش نصر في حادثة تحطم الطائرة.

حوادث تحطم الطائرات العسكرية فى الجزائر

ولم تكن تلك الحادثة هي الأولى من نوعها فى الجزائر، فقد وقعت في فبراير من العام الماضي حادثة تحطم طائرة هليكوبتر، أثناء مهمة تدريب بمدينة المنيعة، وراح ضحيتها ثلاثة عسكريين تابعين للجيش الجزائري.

وفي ديسمبر 2020، لقى ثلاثة ضباط في البحرية الجزائرية مصرعهم في حادث تحطم مروحية قبالة تيبازة بالقرب من العاصمة.

فيما تعد واقعة تحطم طائرة النقل العسكرية جزائرية بمطار بوفاريك العسكري، في أبريل 2018، أسوأ كارثة جوية راح ضحيتها 257 شخصاً معظمهم من العسكريين وأفراد عائلاتهم.