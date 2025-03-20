العكاري: الإنفاق العشوائي والمضاربة يهددان الاقتصاد.. والحلول تبدأ بالرقابة والإصلاحات الجريئة

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الاقتصاد الليبي في مواجهة التحديات: أزمة الصرف والإصلاحات المطلوبة

يشهد الاقتصاد الليبي حالة من التذبذب الحاد في سعر الصرف بالسوق الموازي، حيث ارتفع الدينار الليبي أمام الدولار الأمريكي لفترات وجيزة، لكنه سرعان ما تراجع مجددًا، ما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. في ظل هذا الوضع، قدم عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقًا، مصباح العكاري، رؤيته للأزمة المالية وطرح مجموعة من الحلول، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات جريئة لإصلاح الوضع الاقتصادي ومنع انهيار الدينار الليبي.

أسباب تفاقم الأزمة المالية

وفقًا للعكاري، فإن الأزمة الاقتصادية في ليبيا ليست فقط نتيجة لعدم الاستقرار السياسي، بل تعود أيضًا إلى ارتفاع حجم الإنفاق الحكومي بشكل غير مسبوق، حيث بلغت النفقات خلال ثلاثة أشهر فقط 40 مليار دينار ليبي، أي ما يعادل 7 مليارات دولار. يأتي هذا الإنفاق في وقت تعاني فيه البلاد من ازدواجية السلطة المالية بين حكومتين، مما أدى إلى اتخاذ قرارات مالية غير متناسقة، زادت من حجم الكتلة النقدية في السوق وأثرت سلبًا على سعر الصرف.

كما أشار العكاري إلى أن الطلب المتزايد على الدولار لا يعكس فقط الحاجة الفعلية للاستيراد، بل يتأثر بالمضاربة على العملة، حيث يسعى المواطنون إلى شراء الدولار عبر بطاقات الأغراض الشخصية، والتي تُستخدم في الغالب لأغراض غير مشروعة، مما يزيد من الطلب على العملة الصعبة ويرفع سعرها.

الحلول المقترحة لإنقاذ الاقتصاد

اقترح العكاري رزمة من الحلول تهدف إلى الحد من تدهور سعر الصرف وتحقيق الاستقرار المالي، أهمها:

ضبط الإنفاق الحكومي: شدد العكاري على ضرورة التمييز بين الإنفاق التنموي، الذي يمكن أن يولد عجزًا مقبولًا، والإنفاق التسييري، الذي تجاوز 85 مليار دينار، حيث أوصى بتخفيض المرتبات بنسبة 15% دون المساس بمن يتقاضون أقل من 1000 دينار. إلغاء نظام المقايضة: اعتبر العكاري أن استمرار العمل بهذا النظام يخلق سوقًا سوداء ويضر بالاقتصاد الوطني، مؤكدًا على ضرورة إنهائه فورًا. تعزيز الرقابة على النقد الأجنبي: طالب العكاري بتشديد الرقابة على استخدام بطاقات الأغراض الشخصية والاعتمادات المستندية، مع فرض عقوبات صارمة على من يسيء استخدامها لأغراض المضاربة. إصلاح دعم المحروقات: يرى العكاري أن دعم الوقود بهذه الأسعار في بلد بحجم ليبيا يشكل استنزافًا للثروة الوطنية، مشددًا على ضرورة رفع الدعم تدريجيًا ليصل إلى دينار مقابل اللتر الواحد، مع الاستثمار في مصافي النفط المحلية لتوفير الاحتياجات محليًا. تحويل المشاريع الكبرى إلى استثمارات خاصة: اقترح العكاري إخراج مشاريع التنمية من ميزانية الدولة وتحويلها إلى استثمارات يشارك فيها القطاع الخاص تحت إشراف شركات متخصصة لمكافحة الفساد وضمان الجودة. ضبط الإنفاق الخارجي: طالب بتقليص عدد الموظفين في السفارات الليبية بالخارج، وإلزام العاملين هناك بتوريد جزء من رواتبهم إلى المصارف المحلية. كما دعا المواطنين الليبيين الحاصلين على مداخيل خارجية إلى تحويل 70% من تلك المداخيل إلى الداخل لتعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد. تحفيز الإنتاجية بدلاً من الاستهلاك: دعا العكاري إلى ضرورة توجيه خطاب إعلامي متزن يحث المواطنين على التحول من ثقافة الاستهلاك إلى الإنتاج، ويقلل من حالة الذعر التي تزيد من الضغط على سوق الصرف.