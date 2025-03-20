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السجن المشدد لـ 4 متهمين استولوا على 1.5 مليون دينار من مصرف الصحارى

اختلاس 1.5 مليون دينار من مصرف الصحاري

20 مارس، 2025 4:11 ص
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حبس
حبس

أخبار ليبيا 24

قضت محكمة استئناف الخمس، الأربعاء، بمعاقبة مدير مصرف الصحاري السابق بالسجن 10 سنوات بتهمة اختلاس 1.5 مليون دينار من المصرف بمعاونة 3 آخرين.

وبحسب مكتب النائب العام، في منشور له عبر صفحته الرسمية “الرسمية”، فإن النيابة العامة نظرت واقعة اختلاس مليون وخمسمائة واثنين وأربعين ألفاً وستة وستين ديناراً من حسابات فرع مصرف الصحارى – الخمس،  فاختصمت أمام محكمة استئناف الخمس مديراً سابقاً للفرع؛ وثلاثة من موظفي قسم الحسابات.

وفي آخر جلساتها، أدانت المحكمة المتهمين الأربع، وعاقبت المدير بالسجن 10 سنوات، وألزمته ردّ  مبلغ مليون و542 ألفا و66 ديناراً، وغرّمته ثلاثة ملايين و480 ألفاً و532 ديناراً، مع حرمانه من حقوقه المدنية حرماناً دائماً.

كما قضت أيضاً بمعاقبة المتهمين الثلاثة الآخرين، عن واقعة الإهمال، بالحبس سنة واحدة، وأمرت بوقف نفاذها مدة خمس سنوات.

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20 مارس، 2025 4:11 ص
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