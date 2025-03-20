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البدري: مستعدون لتوصيل الكهرباء لأي مشروع استثماري أو تحت الإنشاء

جهود وزارة الكهرباء لتنفيذ خطط تطوير الشبكة الكهربائية وتحسين خدمات التوزيع

20 مارس، 2025 10:45 م
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الدكتور عوض البدري
الدكتور عوض البدري

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية الدكتور عوض البدري، على استعداد الوزارة لتوصيل الطاقة الكهربائية لأي مشروع استثماري أو تحت الإنشاء، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم مشاريع التنمية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء والطاقات المتجددة، صباح اليوم، مع رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة،عبدالمنعم أغليو، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة المكلف، عبدالمنعم السعيطي، بالإضافة إلى ممثلي الشركة الوطنية للكهرباء القابضة ومجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

  • البدري يبحث مع مصلحة أملاك الدولة وغرفة التجارة والصناعة آليات دعم التنمية وتعزيز البنية التحتية الكهربائية

وقال البدري، إن الهدف من الاجتماع هو تعزيز التعاون بين جميع الجهات، في تسهيل توطين المشاريع الاستثمارية والخدمية، بالإضافة إلى دعم المشاريع الجديدة بالبنية التحتية الكهربائية.

وأشار البدري، إلى أن الوزارة تمتلك رؤية استراتيجية لمواكبة متطلبات النمو الاقتصادي، وتوفير مصادر طاقة موثوقة لدعم تنفيذ المشاريع الكبرى، بالتنسيق مع باقي الجهات لضمان توفير الكهرباء للمناطق الجديدة والمشاريع الحيوية.

البدري أكد على أن وزارته لن تدخر جهدًا في دعم جهود التنمية، عبر توفير طاقة حديثة ومستدامة، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يضمن الاستقرار الكهربائي ويدعم الاقتصاد الوطني.

رئيس مصلحة أملاك الدولة: التخطيط السليم والتنسيق بين الجهات المختصة يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع

من جانبه، أكد رئيس مصلحة أملاك الدولة، أن توفير الخدمات الأساسية، خاصة الطاقة الكهربائية، للمشاريع الاستثمارية والمرافق التي تتطلب بنية تحتية متطورة، يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مبيناً أن التخطيط السليم والتنسيق بين الجهات المختصة يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع.

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