200 دينار تسقط تشكيل عصابي انتحل صفة رجال الأمن في درنة

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جهاز البحث الجنائي فرع درنة يطيح بعصابة انتحلت صفة رجال الأمن وسرقت العمالة الوافدة

قاد مبلغ مالي بقيمة 200 دينار رجال جهاز البحث الجنائي فرع درنة، للقبض على تشكيل عصابي انتحل صفة رجال الأمن لسرقة العمالة الوافدة في المدينة.

وتعود بداية الواقعة عندما تلقى جهاز البحث الجنائي فرع درنة، بلاغات تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بانتحال صفة رجال أمن، لاستهداف العمالة الوافدة بالمدينة تحت تهديد السلاح.

على الفور، جرى فتح محضر بالواقعة وتكليف أعضاء التحريات بتكثيف جهود البحث والتحري عن الفاعلين.

وفي غضون ذلك، تعرض عدد من العمالة الوافدة لعملية سرقة جديدة، حيث استولت العصابة على مبلغ مالي قدره 200 دينار، وهاتف محمول، وعلى الفور جرى تسجيل بلاغ بمديرية أمن درنة.

وبعد الاستماع إلى أقوال المجني عليهم في الواقعة الجديدة، تمكن أعضاء التحريات من تحديد هوية المتهمين وضبطهم، بعد أقل من 24 ساعة.

سقوط تشكيل عصابي انتحل صفة رجال الأمن لسرقة العمالة الوافدة في درنة

وبتفتيش المقبوض عليهم، عثر رجال البحث الجنائي بحوزتهم، على هاتف مسروق ومبلغ 60 دينار المتبقى من الـ200 دينار، بالإضافة إلى سلاح ناري (مسدس) استُخدم في عمليات السرقة.

المضبوطات

كما عثر على 51 قرصًا مخدرًا وأربع قطع كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، وجرى اتخاذ الإجراءات الأولية بحق المتهمين وجاري استكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.