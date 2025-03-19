محاولة اغتيال فاشلة تستهدف الرئيس الصومالي في مقديشو

شهدت العاصمة الصومالية مقديشو صباح الثلاثاء محاولة اغتيال استهدفت الرئيس حسن شيخ محمود، عبر تفجير عبوة ناسفة أثناء مرور موكبه في حي حمر ججب بالقرب من القصر الرئاسي. وأسفر التفجير عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم صحفي، وفق ما أكده مصدر أمني صومالي لوكالة “أخبار ليبيا 24”، طالبًا عدم الكشف عن هويته.

الخارجية الصومالية: الرئيس واصل طريقه دون أي عائق

وعقب الحادث، أصدرت وزارة الخارجية الصومالية بيانًا أكدت فيه أن الهجوم لم ينجح، وأن الرئيس واصل طريقه دون عوائق للانضمام إلى قوات الجيش على الجبهة في ولاية “هرشبيلي”، حيث كان من المقرر أن يتناول إفطار رمضان مع الجنود. كما شددت الوزارة على أن الهجوم يكشف تراجع قدرات الجماعات الإرهابية في ظل الضربات المتلاحقة التي يوجهها الجيش الصومالي لتنظيم حركة الشباب.

وفي أعقاب التفجير، سارعت عدة دول عربية إلى إدانة الحادث بأشد العبارات. فقد أكدت وزارة الخارجية القطرية رفضها المطلق للعنف والإرهاب، معربة عن تعازيها لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي. فيما وصفت الإمارات الهجوم بالإجرامي، مشددة على دعمها الكامل لاستقرار الصومال، وهو الموقف ذاته الذي تبنته كل من مصر والأردن في بيانات رسمية.

حركة الشباب تتبنى الهجوم وتؤكد استهداف موكب الرئيس

من جهتها، أعلنت حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن التفجير، مشيرة إلى أنه كان يستهدف موكب الرئيس أثناء توجهه إلى مطار مقديشو الدولي. وتعد هذه العملية امتدادًا للهجمات التي تنفذها الحركة بهدف إسقاط الحكومة الصومالية وإقامة نظامها المتشدد.

يذكر أن الهجوم لم يمنع الرئيس حسن شيخ محمود من استكمال زيارته للمناطق التي تشهد عمليات عسكرية ضد الجماعات الإرهابية، حيث نشرت وسائل الإعلام الرسمية صورًا له في منطقة عدن يابال بشبيلي الوسطى، برفقة القوات الحكومية التي تقاتل حركة الشباب منذ عدة أسابيع.