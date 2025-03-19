مبادرة جديدة للحد من مخاطر الطيور على حركة الطيران

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عرض فني تقني لتعزيز السلامة الجوية بالمطارات

تلقت مصلحة المطارات، عرضاً فنياً تقنياً من الأكاديمية الليبية لعلوم الطيران بالتعاون مع الجمعية الليبية للطيور وشركة Birdstrike Management البريطانية.

مصلحة المطارات: حلول مبتكرة للحد من مخاطر الطيور المهاجرة

وبحسب المدير التنفيذي للأكاديمية الليبية لعلوم الطيران، فإن العرض يقدم حلول مبتكرة للحد من مخاطر الطيور المهاجرة والحيوانات السائبة التي تهدد سلامة الحركة الجوية.

وتعتمد هذه الحلول على تقنيات حديثة تشمل:

– أنظمة الرصد الذكية باستخدام الرادارات المتطورة.

– حلول صوتية ومرئية مبتكرة لصد الطيور دون الإضرار بالبيئة.

ومن جانبه، قدم رئيس الجمعية الليبية للطيور، شرحاً حول حركة الطيور المهاجرة، وأنواعها، ومواسم تواجدها، لوضع آلية لمكافحتها وفق المعايير الوطنية والدولية.

تحديات الحركة الجوية والطيور المهاجرة

وتواجه المطارات الليبية العديد من التحديات بسبب وجود الطيور والحيوانات بالقرب من الحركة الجوية، ما يشكل تهديدًا لسلامة العمليات التشغيلية، ولذلك تعد تلك المبادرة استجابةً للتحديات المتزايدة التي تواجهها المطارات الليبية.

وفي هذا الإطار، قال مساعد رئيس مصلحة المطارات، إن التواصل مع جهات محلية ودولية متخصصة يُعد خطوة ضرورية لتطبيق معايير السلامة العالمية، مؤكدا على أهمية بناء منظومة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل للكوادر بالمطارات، إلى جانب توفير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة، ووضع حلول مستدامة بتأهيل خبرات في هذا المجال.

يشار إلى أن هذه الجهود تأتي لتطبيق التقنيات الحديثة بشكل تدريجي لكافة المطارات التابعة للمصلحة، لضمان التشغيل الآمن للحركة الجوية.

فيما تعكس هذه المبادرة التزام المصلحة بتحسين معايير السلامة وخلق بيئة تشغيلية آمنة ومستدامة، مما يعزز من ثقة المسافرين ويضمن سلامتهم خلال رحلاتهم.