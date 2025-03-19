حماد يعيد هيكلة “العامة للكهرباء” ويعين العبدلي مديرًا

أصدر رئيس الحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، قرارًا يقضي بإنشاء عشرة فروع جديدة للشركة العامة للكهرباء، وذلك ضمن خطة لإعادة هيكلة النظام الإداري للشركة والحد من المركزية التي أثرت على كفاءة الأداء خلال السنوات الماضية.

ونص القرار رقم (35) لسنة 2025 على توزيع الفروع الجديدة في مناطق مختلفة تشمل طرابلس، بنغازي، سبها، مصراتة، طبرق، الزنتان، سرت، البيضاء، أجدابيا، والزاوية، بحيث تعمل كل منها بصلاحيات إدارية كاملة، مما يسمح بسرعة اتخاذ القرارات وتقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة.

إعادة هيكلة الشركة ومعالجة المشكلات

وأوضح القرار أن تأسيس هذه الفروع جاء استنادًا إلى بعض أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم (1067) لسنة 1984، والذي يتعلق بالنظام الأساسي للشركة العامة للكهرباء. كما أشار إلى أن هذا القرار جاء بناءً على مقترحات قدمها وزير الكهرباء والطاقات المتجددة، الذي أكد ضرورة العودة إلى نظام الفروع المستقلة، بما يتيح معالجة الإشكاليات التي تعاني منها الشبكة العامة للكهرباء في مختلف المناطق.

وأشار حماد إلى أن المركزية في اتخاذ القرار كانت من العوامل الرئيسية التي أدت إلى تردي خدمات الكهرباء في البلاد، حيث تسببت في بطء تنفيذ المشاريع وصعوبة الاستجابة الفورية للأعطال والاحتياجات المتزايدة للمشتركين. وأكد أن اعتماد نموذج الفروع سيُسهم في تسهيل تقديم الخدمات، خاصة في ظل التوسع الجغرافي وزيادة الطلب على الكهرباء نتيجة التطور العمراني.

تكليف وئام العبدلي بمهام مدير عام الشركة

وفي سياق متصل، أصدر حماد القرار رقم (14) لسنة 2025، والذي يقضي بتكليف وئام فتحي عبدالله العبدلي بمهام مدير عام الشركة العامة للكهرباء إلى حين انعقاد الجمعية العمومية للشركة. وأوضح القرار أن هذا التكليف يأتي ضمن إطار تنفيذ خطة الهيكلة الجديدة، مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق القرار من قبل الجهات المعنية.

وأكد حماد أن تعيين العبدلي في هذا المنصب جاء استنادًا إلى كفاءته وخبرته في قطاع الكهرباء، حيث سيكون مسؤولًا عن الإشراف على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه التغييرات الإدارية.