حسام البدري يعود لتدريب أهلي طرابلس لموسم جديد



البدري يصل طرابلس غدًا لتوقيع العقود رسميًا

أتم نادي أهلي طرابلس اتفاقه مع المدرب المصري حسام البدري لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مسيرة الفريق الطامح لحصد البطولات المحلية والقارية. ومن المقرر أن يصل البدري إلى العاصمة طرابلس، غدًا الخميس، من أجل توقيع العقود رسميًا، قبل الإعلان النهائي عن الاتفاق.

ووفقًا لمصدر داخل النادي، فإن العقد سيمتد لمدة موسم واحد، مع إمكانية التمديد، وذلك بناءً على نتائج الفريق وأدائه تحت قيادة البدري، الذي يعد واحدًا من أبرز المدربين المصريين خلال العقدين الأخيرين.

تجربة جديدة بعد محطات في مصر والعراق والسودان وتونس

ويمتلك البدري، البالغ من العمر 65 عامًا، خبرة طويلة في مجال التدريب، حيث سبق له قيادة العديد من الأندية والمنتخبات، على رأسها النادي الأهلي المصري، الذي تولى تدريبه في ثلاث ولايات مختلفة، حقق خلالها ألقابًا محلية وقارية، من بينها الدوري المصري الممتاز، كأس مصر، السوبر المصري، دوري أبطال إفريقيا، وكأس السوبر الإفريقي. كما قاد منتخب مصر الأول، إلى جانب تجاربه التدريبية في تونس مع الصفاقسي، وفي الجزائر مع وفاق سطيف، وفي العراق مع الزوراء، وفي السودان مع المريخ، الذي توج معه بلقب الدوري المحلي.

أهلي طرابلس يتصدر مجموعته قبل جولتين من الختام

وتأتي عودة البدري إلى أهلي طرابلس بعد تجربة سابقة مع الفريق الليبي، حيث تولى تدريبه لفترة قبل أن يغادره، ليخلفه حينها المدرب المصري طلعت يوسف. وفي هذه المرحلة، يسعى النادي للاستفادة من خبرته في تطوير الأداء الفني للفريق، خاصة أنه يتصدر حاليًا المجموعة الرابعة في الدوري الليبي برصيد 34 نقطة، بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه، فريق المدينة، وذلك قبل جولتين فقط من ختام المرحلة النهائية للمسابقة.