جريمة مروعة.. أخ ينهي حياة شقيقه أثناء تناول الإفطار في صبراتة

في حادثة مأساوية راح ضحيتها شاباً فى عمر الزهور بمدينة صبراتة، أمس الثلاثاء، أثناء تناول وجبة الإفطار، وفقا لمديرية أمن صبراتة.

وحول تفاصيل الواقعة، أوضحت المديرية، أن الشاب في الخامسة والثلاثين من عمره، وقد قُتل برصاص شقيقه أثناء الإفطار داخل منزلهما.

وتعود بداية الواقعة، عندما تلقى قسم البحث الجنائي، بلاغًا عن وصول الضحية إلى أحد المصحات الخاصة مفارقًا للحياة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك فورًا لجمع المعلومات وتعقب الجاني.

وتمكنت وحدة التحري والقبض من تحديد مكان المشتبه به وضبطه خلال وقت وجيز، إلى جانب مصادرة سلاح الجريمة، وهو مسدس عيار 9 ملم.

وأوضحت المديرية أن النيابة العامة بدأت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث ودوافع الجريمة، بينما أشادت بسرعة تحرك عناصر الأمن واستجابتهم الفورية لضبط الجاني وتقديمه للعدالة.

وتكشف هذه الجريمة عن حجم العنف الأسرى الذى أصبح منتشرا فى ليبيا بشكل كبير، وتحول الخلافات البسيطة إلى مواجهات دموية بسبب انتشار السلاح والمخدرات والفوضى الأمنية.