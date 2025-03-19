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بدءا من الغد.. المفوضية تعلق عمل لجان تسجيل الناخبين

تعليق عمل لجان قبول طلبات التسجيل بالحضور الشخصي في الانتخابات البلدية

19 مارس، 2025 10:11 م
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مفوضية الانتخابات تعلن إحصائيات التسجيل وتشارك بمنتدى انتخابي أفريقي
مفوضية الانتخابات تالمفوضية تعلن تسجيل 386,839 ناخبًا بانتخابات المجالس البلدية، وتشارك في منتدى انتخابي أفريقي، وتطلق حملات لدعم ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركة النساء.علن إحصائيات التسجيل وتشارك بمنتدى انتخابي أفريقي

أخبار ليبيا 24

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، تعليق عمل لجان قبول طلبات التسجيل بالحضور الشخصي في الانتخابات البلدية المجموعة الثانية اعتباراً من نهاية دوام غداً الخميس الموافق 20 مارس 2025م .

جاء ذلك القرار بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك على أن تستأنف اللجان عملها يوم الأحد الموافق 6 أبريل 2025م.

  • المفوضية: استمرار التسجيل عن طريق الرسائل النصية القصيرة خلال فترة توقف اللجان

وأشارت المفوضية، إلى استمرار التسجيل عن طريق الرسائل النصية القصيرة خلال هذه الفترة.

  • المفوضية تناقش تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024

وفي غضون ذلك، عقد مجلس المفوضية، اجتماعاً لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024.

وخصص الاجتماع لتناول أبرز الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، والإجراءات التي اتخذتها الإدارات المختصة للرد على هذه الملاحظات.

وشدد رئيس مجلس المفوضية الدكتور عماد السايح على أهمية الاستفادة من ملاحظات ديوان المحاسبة لتحقيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة في إدارة الموارد المالية للمفوضية، مؤكداً على الدور الحيوي للمراجعة الداخلية في تعزيز الانضباط المالي ومتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة.

  • إجمالى عدد المسجلين فى البلديات 

وكانت المفوضية أعلنت أمس إحصائيات التسجيل في (62) مجلس بلدي، وبلغ إجمالي عدد المسجلين (413,987) ناخب وناخبة، حيث بلغ إجمالي عدد المسجلين من الرجال (293,539)، فيما بلغ إجمالي عدد المسجلين من النساء (120,448).

وأوضحت المفوضية، أن نسبة المسجلين من فئة الشباب التي تتراوح أعمارهم من 18سنة إلى 39 سنة 50% من إجمالي المسجلين.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏تسجیل الناخبين انتخاب المجالس افقخابالمجالس -البم ----- ဂဲ نتن ایيلة لمجالس mld امتوط المتوضداطم العلب 매 الللستابك تاریخ الاحصائية 18-03-2025 إحصائيات التسجيل انتخابات المجالس البلدية المجموء 2025 إجمالي عدد المسجلين في 62 مجلس بلدي 413,987 الي إجمالي عدد المسجلين من النساء 120,448 إجم الي عدد المسجلين من ال الرجـ 293,539 45:00 400,000 አነርበበ። 987 413 413,987 100,000 310 250,000 248 ا من -08 2025 إلى 2025-3-18 2/2 2025 08/3 2025 11/3 2025 15/3 2025 18/3 2025 f ly OHNEC.LY LYINECK LYINECOHNEC.LY A HEMELYI‏'‏

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19 مارس، 2025 10:11 م
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