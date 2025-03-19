بدءا من الغد.. المفوضية تعلق عمل لجان تسجيل الناخبين

أخبار ليبيا 24

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، تعليق عمل لجان قبول طلبات التسجيل بالحضور الشخصي في الانتخابات البلدية المجموعة الثانية اعتباراً من نهاية دوام غداً الخميس الموافق 20 مارس 2025م .

جاء ذلك القرار بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك على أن تستأنف اللجان عملها يوم الأحد الموافق 6 أبريل 2025م.

المفوضية: استمرار التسجيل عن طريق الرسائل النصية القصيرة خلال فترة توقف اللجان

وأشارت المفوضية، إلى استمرار التسجيل عن طريق الرسائل النصية القصيرة خلال هذه الفترة.

المفوضية تناقش تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024

وفي غضون ذلك، عقد مجلس المفوضية، اجتماعاً لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024.

وخصص الاجتماع لتناول أبرز الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، والإجراءات التي اتخذتها الإدارات المختصة للرد على هذه الملاحظات.

وشدد رئيس مجلس المفوضية الدكتور عماد السايح على أهمية الاستفادة من ملاحظات ديوان المحاسبة لتحقيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة في إدارة الموارد المالية للمفوضية، مؤكداً على الدور الحيوي للمراجعة الداخلية في تعزيز الانضباط المالي ومتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة.

إجمالى عدد المسجلين فى البلديات

وكانت المفوضية أعلنت أمس إحصائيات التسجيل في (62) مجلس بلدي، وبلغ إجمالي عدد المسجلين (413,987) ناخب وناخبة، حيث بلغ إجمالي عدد المسجلين من الرجال (293,539)، فيما بلغ إجمالي عدد المسجلين من النساء (120,448).

وأوضحت المفوضية، أن نسبة المسجلين من فئة الشباب التي تتراوح أعمارهم من 18سنة إلى 39 سنة 50% من إجمالي المسجلين.