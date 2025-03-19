النفط يتراجع بعد اتفاق أمريكي روسي على هدنة 30 يوما

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد موافقة روسيا على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف على البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوماً، ما يفتح الباب أمام دخول المزيد من النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.

فقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا، أو 0.2 %، ليصل إلى 70.44 دولار للبرميل، فيما خسر خام غرب تكساس الأمريكي 15 سنتا، أو 0.2 % ليصل إلى 66.75 دولار.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وافق أمس الثلاثاء على وقف مهاجمة منشآت الطاقة الأوكرانية، ولكن لم يُقر وقفاً شاملاً لإطلاق النار لمدة 30 يوماً.

وبحسب محللون، فإن وقف إطلاق النار يخفف العقوبات، ويزيد من إمدادات النفط ويخفض الأسعار.

وهناك مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية التى فرضتها على كندا والمكسيك والصين على أسعار النفط، إذ سيكون لذلك تأثير سلبي على الطلب على الخام، في الوقت الذى حافظت فيه الاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط من انخفاض أسعار النفط.

ووفقاً لبيانات معهد البترول الأمريكي ، حول مخزونات النفط الخام، والتى ارتفعت 4.59 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 مارس الجاري، فيما انخفضت مخزونات البنزين 1.71 مليون برميل، كما انخفضت مخزونات نواتج التقطير 2.15 مليون برميل.

في المقابل، يترقب المستثمرون نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث تؤدي خفض أسعار الفائدة إلى زيادة النشاط الاقتصادي وتعزيز الطلب على الطاقة، ولكن وبحسب التوقعات فمن المتوقع أن يبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة ثابتة ضمن نطاق 4.25%-4.50% .