اللجنة الاستشارية تختتم اجتماعها الخامس في طرابلس

أخبار ليبيا 24

أعلنت البعثة الأممية، اليوم الأربعاء، أن اللجنة الاستشارية اختتمت اجتماعها الخامس، الذي استمر لثلاثة أيام في طرابلس.

وواصلت اللجنة في الاجتماع الخامس مناقشة القضايا الخلافية المتعلقة بالإطار الانتخابي في ليبيا.

وركزت اللجنة على الجوانب الأساسية اللازمة لتهيئة بيئة مواتية لإجراء الانتخابات، في ظل التحديات التي تعرقل العملية الانتخابية.

ووفقًا للتكليف الممنوح لها، تعمل اللجنة على إعادة تقييم الإطار الانتخابي الحالي، واقتراح خيارات بديلة لمعالجة العقبات التي تعيق التنفيذ الفعّال للانتخابات، وذلك ضمن جهود الدفع نحو عملية انتخابية شفافة وشاملة.

وخلال الاجتماع الخامس، نظمت البعثة نقاشاً بين اللجنة ومجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لبحث التحديات الفنية التي كشفت عنها النصوص القانونية الحالية.

في المقابل، أجرت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيته، عدة لقاءات مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية، جيريمي برنت، والسفير الفرنسي، ورمضان أبوجناح ، وزير الصحة بحكومة الدبيبة منتهية الولاية.

وخلال اتصال هاتفي مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية، جيريمي برنت، بحثا نتائج لقاءاتها الأخيرة مع المسؤولين الليبيين والجهات الفاعلة والخطوات التالية للعملية السياسية، بما في ذلك المسار الاقتصادي كعنصر أساسي لتأمين التقدم، وفى نهاية الاتصال جدد برنت تأكيده لدعم الولايات المتحدة لجهود البعثة والممثلة الخاصة.

‏كما بحثت مع أبو جناح، تبادل وجهات النظر حول العملية السياسية والتحديات الاقتصادية والأمنية، والذى أكد على أهمية المشاركة في المسائل المتعلقة بتعزيز الاقتصاد، والإدارة الرشيدة للموارد، والرقابة.

وخلال لقائها بالسفير الفرنسي، أكدت تيتيه أن البعثة، ستكون في حاجة إلى مزيد من التأييد السياسي من الأطراف الليبية الرئيسية. وفي هذا الصدد، أكد السفير دعم فرنسا للممثلة الخاصة والبعثة في تيسير عملية سياسية شاملة بهدف بناء السلام والاستقرار في ليبيا.