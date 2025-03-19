الصول: الاستقرار المالي ضرورة لمنع انهيار الاقتصاد

الصول: النقد الأجنبي يُتاجر به ولا يصل للمواطن

في تعليقه على بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن تزايد الطلب على النقد الأجنبي وانخفاض العائدات النفطية وارتفاع الإنفاق الحكومي، أبدى عضو مجلس النواب علي الصول مخاوفه من تداعيات الأوضاع المالية الراهنة، محذرًا من انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الليبي.

وأكد الصول أن حالة عدم الاستقرار المالي والنقدي تقود إلى تضخم متزايد، الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على معيشة المواطن، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. وأشار إلى أن الاعتمادات المستندية التي يفترض أن تخدم السوق المحلي، لا يستفيد منها المواطن، بل تتحول إلى وسيلة للمتاجرة بها من قبل أصحاب رؤوس الأموال، مما يعمّق الأزمة النقدية.

عجز مستمر وفساد مستفحل.. تحذيرات من أزمة مالية

كما لفت إلى أن اعتماد الدولة بشكل شبه كلي على النفط في الإيرادات يعكس غياب خطط اقتصادية بديلة من قبل الحكومات المتعاقبة، وهو ما يجعل الاقتصاد الليبي عرضة للتقلبات العالمية ويزيد من معدلات البطالة.

وفيما يتعلق بعوائد الغاز، شدد الصول على غياب الشفافية حول الإيرادات الفعلية من صادرات الغاز إلى أوروبا، مشيرًا إلى أن البيانات الخاصة بالكميات المباعة لم تُعلن منذ سنوات، مما يثير تساؤلات حول مصير هذه الأموال.

وحذّر الصول من أن استمرار العجز في النقد الأجنبي، إلى جانب الفساد المستشري ونهب الأموال العامة من قبل مسؤولين وجهات تنفيذية، قد يدفع بالاقتصاد إلى مرحلة خطرة من الانهيار، ما لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الإنفاق الحكومي وضمان الشفافية في الإيرادات والسياسات النقدية.