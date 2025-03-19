إغلاق صيدليات ومختبرات طبية في بلدية بنغازي

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز الحرس البلدي بنغازي، اليوم الأربعاء، إغلاق صيدليات ومختبرات طبية خلال حملة تفتيشية على الأنشطة الطبية داخل نطاق البلدية.

حملة تفتيشية على الأنشطة الطبية

وأوضح الجهاز، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن دوريات وحدة الصيدليات والعيادات الخاصة والمختبرات الطبية نفذت حملة تفتيشية مكثفة على الأنشطة الطبية داخل نطاق البلدية، لمتابعة التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات الصحية والقانونية.

الحرس البلدي بنغازي يضبط عدة مخالفات خلال حملة تفتيشية على الأنشطة الطبية

و أسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات، من أبرزها:

ضبط مواد طبية وأدوية منتهية الصلاحية تشكل خطرًا على صحة المرضى.

عدم توفر الاشتراطات الصحية والقانونية اللازمة لمزاولة النشاط.

وأضاف الجهاز، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، ومصادرة المواد المضبوطة وفق اللوائح المعتمدة.

حملة تفتيشية على المخابز

وفي وقت سابق من اليوم، نفّذت وحدة المخابز بجهاز الحرس البلدي بنغازي حملة تفتيشية واسعة على المخابز داخل نطاق البلدية.

وبحسب منشور الجهاز عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، فإن الحملة أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، من أبرزها:

عدم الاهتمام بالنظافة العامة داخل المخابز.

عدم توفر الاشتراطات الصحية والقانونية اللازمة لمزاولة النشاط.

وأختتم الجهاز الحملة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتشديد على ضرورة تصحيح الأوضاع وفق اللوائح المعتمدة.

حملة مكثفة على سوق مواد البناء

وفي السياق ذاته، نفّذ الحرس البلدي حملة مكثفة على سوق مواد البناء، استهدفت إزالة المعروضات العشوائية والتعديات على الطريق العام.