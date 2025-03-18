نسبة الشباب تتصدر تسجيل الناخبين في الانتخابات البلدية

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عن أحدث إحصائيات تسجيل الناخبين في الانتخابات البلدية لـ62 مجلسًا بلديًا، حيث بلغ إجمالي عدد المسجلين حتى 18 مارس 2025 حوالي 413,987 ناخبًا وناخبة. ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن نسبة الشباب المسجلين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و39 سنة، بلغت 50% من إجمالي الناخبين.

وتوزعت أعداد الناخبين المسجلين بين 293,539 رجلًا، و120,448 امرأة، مما يعكس حضورًا لافتًا للمرأة في العملية الانتخابية البلدية. هذه الإحصائيات تأتي في إطار جهود المفوضية لتعزيز المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة الناخبين، مع التركيز على إشراك الفئات الشابة.

وقد شهدت عملية التسجيل إقبالًا متزايدًا في مختلف البلديات، مع تزايد الوعي بأهمية الانتخابات المحلية في تعزيز التنمية واتخاذ القرارات التي تلامس احتياجات المواطنين. وأشارت المفوضية إلى أن المشاركة الشبابية المرتفعة تعكس اهتمامًا واضحًا لدى هذه الفئة بالمشاركة في صنع القرار على المستوى المحلي.

من جانبه، أكد مسؤولو المفوضية استمرار العمل على توفير بيئة انتخابية شفافة ونزيهة، تضمن تمثيلًا عادلًا لكافة الشرائح المجتمعية. كما شددوا على أهمية استكمال باقي المراحل الانتخابية وفق الجدول الزمني المحدد، لضمان نجاح العملية الديمقراطية في البلديات المشمولة.

ويأتي هذا الإعلان في سياق استعدادات أوسع تُجريها الجهات المعنية لتنظيم الانتخابات البلدية، التي تُعدّ خطوة مهمة في مسار دعم الحكم المحلي وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفًا للحملات التوعوية، لحثّ المزيد من المواطنين على الانخراط في العملية الانتخابية.

يذكر أن تسجيل الناخبين يشكل إحدى المراحل الأساسية في الاستحقاقات الانتخابية، حيث يتيح للمواطنين فرصة ممارسة حقهم الانتخابي في اختيار ممثليهم في المجالس البلدية، التي تضطلع بدور مهم في تقديم الخدمات وتعزيز التنمية المحلية.