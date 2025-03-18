مكذبا حكومة الدبيبة.. سليمان: أعداد اللاجئين السودانيين في ليبيا غير دقيقة

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الكفرة: إصدار 120 ألف شهادة صحية للاجئين السودانيين.. وتدفقهم مستمر

استنكر عبد الله سليمان، مدير مكتب الإعلام ببلدية الكفرة، تصريحات بعض المسؤولين في حكومة الدبيبة منتهية الولاية، بشأن دخول أكثر من مليون لاجئ سوداني إلى ليبيا، مؤكداً أنها أرقام غير دقيقة.

سليمان: تصريحات حكومة الدبيبة غير صحيحة

وأشار سليمان، في تصريحات رصدتها “أحبار ليبيا 24″، إلى أن الأرقام الحقيقية أقل من ذلك بكثير، مبيناً أن الحدود الليبية مفتوحة ولا تخضع لرقابة دقيقة، ولذلك فمن الصعب تحديد العدد الحقيقي للاجئين السودانيين الذين دخلوا البلاد منذ اندلاع الأزمة في السودان.

120 ألف شهادة صحية للاجئين السودانيين

وأكد على استمرار عمليات وصول اللاجئين السودانيين بشكل يومي ولكن بمعدلات متفاوتة، مبينا أن بلدية الكفرة أصدرت أكثر من 120 ألف شهادة صحية للاجئين السودانيين حتى الآن.

توزيع 1200 سلة غذائية على اللاجئين السودانيين في بلدية الكفرة

وفي سياق آخر، يواصل المجلس البلدي الكفرة، توزيع سلات غذائية على النازحين واللاجئين من الحرب في السودان، وذلك بمقر مركز إيواء الهجرة بمدينة الكفرة.

ووصل عدد السلات التي تم توزيعها اليوم إلى 1200 سلة، فيما أعلن المجلس البلدي، اعتباراً من اليوم، توزيع سلات خاصة بالمواطنين عن طريق الجمعيات الخيرية، وقد جرى تسليم 160 سلة إلى أحدى الجمعيات المعتمدة.

وأكدت البلدية، أن التوزيع سيستمر طيلة الأيام القادمة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك حرصا على دعم اللاجئين السودانيين فى منحتهم.