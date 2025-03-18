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مصرف ليبيا المركزي: تحديات الإيرادات تهدد الاستقرار المالي

إنفاق حكومي متزايد.. ومخاوف من تراجع الاحتياطيات الأجنبية

18 مارس، 2025 7:25 م
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مصرف ليبيا المركزي مكافآت المصارف وأزمة الدولار
مصرف ليبيا المركزي مكافآت المصارف وأزمة الدولار

أخبار ليبيا 24

انخفاض الإيرادات النفطية يضاعف الضغوط على الاقتصاد الليبي

أكد مصرف ليبيا المركزي أن الوضع المالي في البلاد يواجه تحديات كبيرة نتيجة تراجع الإيرادات العامة، خاصة بسبب انخفاض العائدات النفطية وتأخر تحصيلها، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على الاحتياطيات الأجنبية. وأوضح المصرف أن هذه العوامل تفرض تحديات إضافية على السياسات النقدية وجهود الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وأشار المصرف إلى أن الارتفاع المستمر في الإنفاق الحكومي المزدوج أدى إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية، ما يضع الاستدامة المالية تحت ضغط متزايد. وشدد على أن هذه التطورات تفرض ضرورة تبني سياسات مالية أكثر توازناً للحد من تداعيات الإنفاق المرتفع على سوق الصرف والاقتصاد الوطني.

مصرف ليبيا المركزي يحذر من تداعيات تراجع الإيرادات النفطية وارتفاع الإنفاق الحكومي، ويعلن عن مبيعات نقد أجنبي بقيمة 2.3 مليار دولار في 17 يومًا.
مصرف ليبيا المركزي يحذر من تداعيات تراجع الإيرادات النفطية وارتفاع الإنفاق الحكومي، ويعلن عن مبيعات نقد أجنبي بقيمة 2.3 مليار دولار في 17 يومًا.

2.3 مليار دولار مبيعات النقد الأجنبي خلال 17 يومًا فقط

ورغم هذه التحديات، أكد المصرف التزامه بتوفير النقد الأجنبي لمختلف الأغراض، بما في ذلك الاحتياجات الشخصية والاعتمادات المستندية، بهدف دعم استقرار السوق. وكشف عن أن مبيعات النقد الأجنبي خلال الفترة من 1 إلى 17 مارس 2025 بلغت 2.3 مليار دولار، بواقع 1.1 مليار دولار للأغراض الشخصية، و1.2 مليار دولار للاعتمادات المستندية.

إيرادات النفط الموردة للمصرف أقل من النفقات بالعملة الصعبة

في المقابل، بلغت الإيرادات النفطية الموردة إلى المصرف المركزي خلال الفترة ذاتها 778 مليون دولار فقط، وهو رقم أقل بكثير من حجم المبيعات بالعملة الصعبة، مما يبرز استمرار العجز بين الإيرادات والمصروفات.

وأكد أن استمرار هذه الفجوة قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الاقتصاد الليبي، مشدداً على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضبط الإنفاق وتعزيز الإيرادات.

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18 مارس، 2025 7:25 م
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