ليلة دامية في غزة.. الاحتلال يستأنف العدوان ويسقط مئات الشهداء والجرحى

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد أكثر من 412 معظمهم من الأطفال والنساء، فيما أصيب 562 جراء سلسلة الغارات التي نفذها جيش الاحتلال على قطاع غزة.

انهيار الهدنة في غزة

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، بعد توقف لأكثر من شهرين، ما أدى إلى انهيار الهدنة وعودة القصف الجوي والمدفعي المكثف على مناطق متفرقة في القطاع.

توسيع دائرة الحرب

وكان مكتب نتنياهو، قد أعلن عن استئناف الحرب على قطاع غزة، مؤكداً توسيع دائرة الحرب تدريجيا خلال الساعات المقبلة.

ومنذ الساعات الأولى لفجر اليوم، استهدفت الغارات الجوية عدة مناطق ومنها: (بيت حانون وخربة خزاعة وعبسان الكبيرة والجديدة شرقي القطاع)، كما تسبب أوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال لسكان هذه المناطق، في موجات نزوح جماعية باتجاه المناطق الغربية من غزة وخان يونس.

مصر تدين تجدد الغارات على غزة

وفي غضون ذلك، أدانت مصر بأشد العبارات، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من400 فلسطيني حتى الآن، معظمهم من النساء والأطفال، معتبراً أن هذا يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار ويعد تصعيداً خطيراً ينذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة.

وبدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48,572 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112,032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.