تشكيل غرفة أمنية لمكافحة التعديات الكهربائية في الجنوب

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اللواء جمال العمامي يشكل غرفة أمنية متخصصة في مكافحة التعديات الكهربائية

أعلن رئيس لجنة إعادة تنظيم الجنوب اللواء جمال العمامي، اليوم الثلاثاء، تشكيل غرفة أمنية لمكافحة التعديات الكهربائية وضبط الاستهلاك غير القانوني في الجنوب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس لجنة إعادة تنظيم الجنوب، اللواء جمال العمامي، لمناقشة آليات مواجهة التعديات على الشبكة الكهربائية، بحضور ممثلين عن مديرية أمن سبها، والشرطة الكهربائية، والحرس البلدي سبها، وإدارة الدعم المركزي، وإدارة العمليات الأمنية، وشركة الكهرباء بالمنطقة الجنوبية.

العمامي: انتشار حالات سرقة التيار الكهربائي فى الجنوب

وينتشر في الجنوب حالات التعدي على التيار الكهربائي، خاصة من قبل بعض العمالة الأجنبية، ويأتي هذا الاجتماع للحد من السرقات والتوصيلات غير الشرعية، واستغلال التيار الكهربائي في المصانع والورش الكبيرة، مثل ورش الحدادة والرخام، ما يشكل عبئًا إضافيًا على الشبكة العامة.

دور الغرفة الأمنية المتخصصة

وحول دور الغرفة، أوضح اللواء العمامي، أن الغرفة ستتولى تنظيم عملية تركيب العدادات الكهربائية بالمحلات التجارية والورش، إلى جانب متابعة وضبط المخالفات لضمان الاستخدام القانوني للطاقة الكهربائية، لافتاً إلى أن الغرفة باشرت مهامها اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025.

العمامي: تقسيم مدينة سبها إلى مربعات لتسهيل عمليات المتابعة والمراقبة الميدانية

وخلال الاجتماع، اتفق الحاضرون على تقسيم مدينة سبها إلى مربعات لتسهيل عمليات المتابعة والمراقبة الميدانية، مؤكدين على أنه سيتم تعميم هذه الإجراءات لاحقًا على مختلف مناطق الجنوب.

وأوضح العمامي، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية لمكافحة التجاوزات وحماية البنية التحتية لشبكة الكهرباء، بالتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية المعنية، وعلى رأسها مديرية أمن سبها.