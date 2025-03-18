تستخدم في التهريب.. ضبط سيارات تونسية في منفذ رأس اجدير

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إدارة إنفاذ القانون التابعة تضبط سيارات تونسية مُعدة للتهريب عبر منفذ رأس اجدير

أعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية، ضبط سيارات مُعدة للتهريب عبر منفذ رأس اجدير البري بين ليبيا وتونس.

وأوضحت الإدارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن دوريات إدارة إنفاذ القانون المكلفة بتأمين منفذ رأس اجدير تمكنت من ضبط عدد من السيارات التونسية داخل منفذ رأس اجدير البري، يمتهن أصحابها تهريب السلع والبضائع من ليبيا، فضلا عن تهريب الوقود عبر خزانات مضافة بشكل غير قانوني داخل هذه السيارات.

سيارات تونسية تستخدم في تهريب السلع والبضائع والوقود

وبعد الانتهاء من عملية الضبط، جرى حجز السيارات والمضبوطات ونقلها إلى مقرها، لحين استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بها.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأشارت الإدارة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب هذه المركبات، وإحالتهم إلى مركز شرطة رأس اجدير، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

إحباط محاولة نهريب مواد وسلع متنوعة عبر المنفذ

وفي غضون ذلك، تـواصل إدارة إنفاذ القانون في تعزيز جهودها الأمنية من خلال الدوريات المكثفة لتأمين منفذ رأس جدير البري، لضبط المخالفات ومكافحة أنشطة التهريب.

وأسفرت الضبطيات، اليوم الاثنين الموافق 17 مارس 2025، عن ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بتهريب مواد وسلع متنوعة.

وألقى أفراد الدورية القبض على المتورطين في هذه الأنشطة وإحالتهم إلى مركز شرطة رأس جدير لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.