بينهم 3 أخوة.. حادث مأساوي على طريق الشويرف يودي بحياة 8 أشخاص

أخبار ليبيا 24

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم في حادث سير مروع وقع على طريق الشاطئ – الشويرف، بعد أن احترقت إحدى السيارات بالكامل بعد الاصطدام، ما أدى إلى وفاة ثلاثة من ركابها على الفور، وفقا لما أعلنه مستشفى براك العام، عبر الصفحة الرسمية بموقع “فيسبوك”.

وبحسب مصادر محلية، لـ “أخبار ليبيا 24″، فإن أربعة من الضحايا ينتمون إلى أوباري المركز، بينما الأربعة الآخرون من منطقة جرمة، بينهم ثلاثة إخوة شباب كانوا يستقلون إحدى السيارتين.

طرق متهالكة ومطالب بصيانة عاجلة

وتُعد هذه الحادثة الأحدث في سلسلة من الحوادث المميتة التي تشهدها المنطقة، وسط تحذيرات متكررة من خطورة الطريق وافتقاره للصيانة اللازمة.

وتتزايد المطالب الشعبية للسلطات المحلية للتحرك بشكل عاجل لإصلاح الطرق، وسط دعوات لاتخاذ تدابير سلامة مرورية تقلل من خطر هذه الكوارث المتكررة.

أسباب ارتفاع الحوادث

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، أصدرت أحصائية حول خطورة الوضع، ودعت إلى اتخاذ إجراءات جادة للتصدي لأسباب ارتفاع الحوادث، وهي عدم الالتزام بقوانين المرور، مثل السرعة الزائدة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة والتجاوز غير الآمن، والذى يمثل أحد أبرز الأسباب وراء هذه الحوادث المدمرة، كما أن إهمال الصيانة الدورية للمركبات يزيد من تفاقم المشكلة.

في المقابل، يرى المواطن الليبي أن الإهمال والفساد هما السبب وراء ارتفاع أعداد الحوادث على الطرق، جراء نهب الميزانيات المخصصة لإصلاح الطرق على مدار الحكومات المتعاقبة، وفي نهاية يظل المواطن هو الضحية الوحيد لهذه الكوارث .