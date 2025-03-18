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بعثة الأمم المتحدة وفرنسا تبحثان مستقبل الاستقرار في ليبيا

مباحثات أممية - فرنسية حول التحديات السياسية والاقتصادية بليبيا

18 مارس، 2025 7:53 م
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بعثة الأمم المتحدة وفرنسا تبحثان مستقبل الاستقرار في ليبيا
بعثة الأمم المتحدة وفرنسا تبحثان مستقبل الاستقرار في ليبيا

أخبار ليبيا 24

حنا سيروا تيتيه تلتقي السفير الفرنسي لمناقشة الأوضاع الليبية

في إطار المساعي الأممية لإيجاد حلول سياسية للأزمة الليبية، التقت رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، حنا سيروا تيتيه، يوم الإثنين، مع سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، لبحث المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.

ووفقًا لبيان صادر عن البعثة الأممية، ناقش الطرفان نتائج لقاءات تيته الأخيرة مع المسؤولين الليبيين والجهات الفاعلة الدولية، إلى جانب بحث دور اللجنة الاستشارية المكلفة بتقديم التوصيات اللازمة لدفع العملية السياسية قدمًا.

في إطار المساعي الأممية لإيجاد حلول سياسية للأزمة الليبية، التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، حنا سيروا تيته، يوم الإثنين، مع سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، لبحث المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.
في إطار المساعي الأممية لإيجاد حلول سياسية للأزمة الليبية، التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، حنا سيروا تيته، يوم الإثنين، مع سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، لبحث المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.

فرنسا تدعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار السياسي

وأكدت الممثلة الخاصة أن تقديم اللجنة توصياتها إلى البعثة سيشكل خطوة مهمة، لكن الأمر سيتطلب دعمًا سياسيًا من الأطراف الليبية الرئيسية لتنفيذ تلك التوصيات. وفي هذا السياق، شدد السفير الفرنسي على دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة، معربًا عن استعداد باريس لتقديم المساندة في سبيل تيسير عملية سياسية شاملة، تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

شدد السفير الفرنسي على دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة، معربًا عن استعداد باريس لتقديم المساندة في سبيل تيسير عملية سياسية شاملة، تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.
شدد السفير الفرنسي على دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة، معربًا عن استعداد باريس لتقديم المساندة في سبيل تيسير عملية سياسية شاملة، تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

ويأتي هذا اللقاء في وقت يشهد المشهد السياسي الليبي تعقيدات متزايدة، حيث لا تزال الخلافات قائمة بين الفاعلين المحليين حول آليات إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات المنتظرة. ومن شأن التحركات الدبلوماسية الأممية، بدعم من القوى الدولية، أن تلعب دورًا في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، وسط تأكيدات بضرورة التوصل إلى توافق سياسي يحظى بقبول واسع النطاق.

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18 مارس، 2025 7:53 م
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