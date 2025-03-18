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بجهود ذاتية.. عودة البئر G105 بحقل النافورة للإنتاج

استكمال أعمال الصيانة الشاملة في حقل النافورة

18 مارس، 2025 1:37 م
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حقل النافورة
صورة أرشيفية- حقل

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، اليوم الثلاثاء، عودة البئر G105 بحقل النافورة إلى العمل بعد استكمال أعمال الصيانة الشاملة.

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  • تفاصيل أعمال الصيانة الشاملة بـ البئر G105 بحقل النافورة

وحول تفاصيل أعمال الصيانة الشاملة، فقد شملت استبدال الخط القديم المتآكل والمترسب (Scale) بخط جديد بقطر 6 إنش وطول 700 متر، ما ساهم في تحسين تدفق الإنتاج وضمان استمراريته، وفقا لبيان الشركة عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”.

  • استبدال صمامات العزل القديمة

وتضمنت أعمال الصيانة أيضا، استبدال صمامات العزل القديمة ما عزز من أمان العمليات التشغيلية وحدّ من المخاطر المحتملة.

  • رفع العمر التشغيلي للبئر

وبحسب الشركة، فإن هذه التحسينات وأعمال الصيانة تساهم في تقليل الأعطال والتسريبات ورفع العمر التشغيلي للبئر، خاصة وأن البئر G105، يعد أحد الآبار المنتجة للمحطة 4 .

  • جهود ذاتية

وجرى تنفيذ أعمال الصيانة بجهود ذاتية، شاركت فيها وحدة صيانة الأنابيب ومنسقية هندسة الإنتاج وقسم تشغيل المجمعات الفرعية بالتنسيق مع منسقية الصيانة ومراقب الحقل بالتعاون مع أقسام النقل والسلامة.

محمد بن شتوان رئيس لجنة إدارة الشركة،  ثمن جهود الفرق الفنية والهندسية التي ساهمت في إنجاز هذا العمل بكفاءة عالية، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام الشركة ومستخدميها بتحسين البنية التحتية وتعزيز استدامة الإنتاج وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

  • صيانة أنبوب تسخين النفط بحقل البيضاء
وفى وقت سابق، نجحت الكوادر الفنية بشركة الخليج العربي للنفط في إتمام أعمال صيانة أنبوب تسخين النفط بحقل البيضاء، والذي يُعدّ من المعدات الأساسية في عملية إنتاج ومعالجة النفط الخام.
وبحسب الشركة، يُشكّل هذا الأنبوب عنصرًا محوريًا في تحسين جودة النفط المنتج، حيث يعمل على تسخين الخام ومعالجته لضمان مطابقته للمواصفات المطلوبة.
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18 مارس، 2025 1:37 م
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