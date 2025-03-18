البعثة الأممية تؤكد: المسار الاقتصادي مفتاح التقدم في ليبيا

تيته تبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي نتائج لقاءاتها الليبية

أجرت رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، حنا سيروا تيتيه، أمس الاثنين، سلسلة من المشاورات الدبلوماسية مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا، جيريمي برنت، وسفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في البلاد والتحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها.

الأمم المتحدة: توافق دولي ضروري لإنجاح العملية السياسية الليبية

في مكالمتها مع برنت، ناقشت تيته نتائج لقاءاتها الأخيرة مع المسؤولين الليبيين والجهات الفاعلة الدولية، مؤكدةً أن المسار الاقتصادي يمثل عنصرًا أساسيًا لتأمين التقدم في العملية السياسية. وأشارت إلى أهمية الحفاظ على الاستقرار كأولوية في المرحلة الحالية، مشددةً على ضرورة وجود دعم دولي متماسك لضمان نجاح الجهود الرامية إلى تحقيق انتقال سياسي سلس في ليبيا. من جانبه، جدد القائم بالأعمال الأمريكي التزام بلاده بدعم جهود البعثة الأممية والممثلة الخاصة في تعزيز الاستقرار ودفع العملية السياسية قدمًا.

السفير الفرنسي يؤكد دعم بلاده للبعثة الأممية في ليبيا

وفي سياق متصل، التقت تيته بالسفير الفرنسي مصطفى مهراج، حيث تناول اللقاء مناقشة التحديات الراهنة، بما في ذلك الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية. وجرى تبادل وجهات النظر حول عمل اللجنة الاستشارية المكلفة بتقديم توصيات لدفع العملية السياسية إلى الأمام، والتي ينتظر أن ترفع تقريرها إلى البعثة الأممية قريبًا.

وأكدت الممثلة الخاصة أنه بمجرد تقديم اللجنة توصياتها، ستتطلب المرحلة المقبلة توافقًا سياسيًا ليبيًا واسعًا لضمان تنفيذها، مشيرةً إلى أن البعثة تعمل على تسهيل الحوار بين الأطراف الليبية المختلفة. في هذا السياق، شدد السفير الفرنسي على دعم بلاده للبعثة في جهودها لتيسير عملية سياسية شاملة تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.