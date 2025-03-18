الأرصاد: تذبذب في درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض على أغلب مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025، تذبذب في درجات الحرارة بين الارتفاع والتراجع على أغلب مناطق البلاد.

وأظهرت النشرة الجوية للمركز، عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، انخفاض درجات الحرارة غداً الأربعاء في مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقى، فالأجواء ستكون باردة خلال فترات النهار مع تكاثر للسحب.

و من المتوقع أن تشهد مناطق غرب ليبيا مطلع الأسبوع القادم ارتفاعاً نسبياً في درجات الحرارة خلال النهار مع رياح جنوبية نشطة.

وخول تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في المناطق:

راس جدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:-

السماء صافية إلى قليلة السحبن والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، تنشط غداً في أغلب المناطق ما يتسبب في إثارة للأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين (42- 27)مْ وتسجل تراجعاً نسيباً غداً الأربعاء.

الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد:-

السماء قليلة السحب تتكاثر غداً على مناطق الجبل الأخضر، ويتخللها أمطار خفيفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون يوم الغد شمالية شرقية نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين (19- 26)مْ وتسجل انخفاضاً تدريجياً اعتباراً من يوم الغد ويكون ملحوظاً في مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقى.

الجفرة- سبها- غـات-غدامس- الحمادة:-

السماء قليلة السحب، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية ومتغيرة الاتجاه معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين (28– 36)مْ.

الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:-

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح في أغلب المناطق بين (27– 34)مْ.

نظرة مستقبلية عامة لحالة الطقس:-

فيما توقع المركز، أن تشهد مناطق غرب ليبيا مطلع الأسبوع القادم ارتفاعاً نسبياً في درجات الحرارة نهاراً مع رياح جنوبية نشطة.