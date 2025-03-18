اتفاق مرتقب بين الجزائر وتونس وليبيا لربط الكهرباء

مشروع الربط الكهربائي المغاربي يقترب من التنفيذ

تتجه كل من الجزائر وتونس وليبيا نحو توقيع اتفاق أولي لإطلاق الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي المشترك، والذي يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة بين الدول الثلاث، وذلك في إطار تفاهمات سياسية تمت مناقشتها خلال قمة قرطاج في أبريل 2024، وقبيل قمة مرتقبة في طرابلس.

وفي هذا السياق، أكد مدير الدراسات بشركة سونلغاز الجزائرية، حبيب محمد الأخضر، في تصريحات إذاعية، تابعتها “أخبار ليبيا 24” أن العمل مستمر على مشروع “الممر الكهربائي” الذي سيربط الجزائر بتونس وليبيا، مشيرًا إلى أن مذكرة تفاهم ستوقع قريبًا لإطلاق الدراسات اللازمة لهذا المشروع، والذي من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة لتصدير الكهرباء الجزائرية إلى البلدين الجارين.

وكانت وثيقة قرطاج قد أكدت على ضرورة تسريع تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المتزامن بين شبكات نقل الكهرباء في الدول الثلاث، كما شملت القرارات تطوير التعاون في مجال الطاقات المتجددة، لا سيما مشاريع الهيدروجين الأخضر.

دور الجزائر في دعم شبكات الكهرباء في تونس وليبيا

تمتلك الجزائر تاريخًا من التعاون الوثيق في مجال الكهرباء مع كل من تونس وليبيا، حيث قامت خلال نوفمبر 2023 بتزويد تونس بـ800 ميغاواط من الكهرباء عبر خط الربط الكهربائي المغاربي بعد عطل كبير أصاب الشبكة التونسية، كما قامت بتزويد ليبيا بـ265 ميغاواط لدعم شبكة الكهرباء في طرابلس، عبر تأجير توربينات غازية متنقلة.

استثمارات جزائرية في قطاع الكهرباء الليبي

تمتد الشراكة بين سونلغاز والشركة العامة للكهرباء في ليبيا إلى عدة مجالات، تشمل إعادة تأهيل شبكات النقل ذات التوتر العالي، وصيانة محطات التوليد، وتوفير قطع الغيار، إضافة إلى برامج تدريب الكوادر الليبية في قطاع الكهرباء. وفي أكتوبر 2023، أرسلت الجزائر فريقًا من المهندسين إلى طرابلس لإصلاح محطات الكهرباء، ضمن جهود تخفيف أزمة الانقطاعات المتكررة.

الربط الكهربائي المغاربي: خطوة نحو تكامل الطاقة

يمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تحقيق تكامل الطاقة بين دول المغرب العربي، حيث سيعزز استقرار الشبكات الكهربائية ويوفر بدائل مستدامة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، ما يفتح المجال لمشاريع مستقبلية أوسع في مجالات الطاقات المتجددة والتعاون الصناعي في قطاع الكهرباء.