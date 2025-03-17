نيوكاسل يهزم ليفربول 2-1 ويتوج بكأس كاراباو بعد 70 عامًا من الانتظار

نيوكاسل يهزم ليفربول 2-1 ويتوج بأول ألقابه في كأس كاراباو

حقق فريق نيوكاسل يونايتد إنجازًا تاريخيًا بتتويجه بلقب كأس الرابطة الإنجليزية “كأس كاراباو”، عقب فوزه على ليفربول بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ويمبلي، ليحصد أول ألقابه في البطولة وينهي انتظارًا دام 70 عامًا دون تتويج محلي.

دخل نيوكاسل اللقاء بثقة كبيرة، وفرض سيطرته على مجريات الشوط الأول، حتى نجح مدافعه دان بورن في افتتاح التسجيل بالدقيقة 45 من ركلة ركنية نفذها كيران تريبيير، ليمنح فريقه أفضلية مستحقة قبل دخول غرف الملابس. الهدف كان له طابع خاص، كونه أول هدف يسجله نيوكاسل في نهائي بطولة محلية منذ نصف قرن.

في الشوط الثاني، عزز السويدي ألكسندر إيزاك تقدم “المكابايس” بهدف رائع في الدقيقة 52، بعدما استغل تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية سكنت شباك ليفربول، ليعقد مهمة الريدز في العودة إلى أجواء اللقاء.

ورغم المحاولات المتكررة من ليفربول، إلا أن الفريق لم يتمكن من اختراق دفاع نيوكاسل الصلب، حتى جاءت الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، حين تمكن البديل الإيطالي كييزا من تسجيل هدف تقليص الفارق، بعد مراجعة تقنية الفيديو VAR التي أكدت صحته، لكنه لم يكن كافيًا لإنقاذ الفريق من الهزيمة.

بهذا الفوز، نجح نيوكاسل في تحقيق أول لقب له في كأس كاراباو، بعدما حل وصيفًا مرتين في السابق، كما أصبح هذا التتويج هو الأول للفريق منذ فوزه بكأس إنجلترا عام 1955. أما ليفربول، فخسر لقبه الذي توج به العام الماضي، واكتفى بالمركز الثاني للمرة الخامسة في تاريخه.

محمد صلاح يواصل الإخفاقات بعد توديع دوري الأبطال وخسارة اللقب

من جهته، عاش النجم المصري محمد صلاح ليلة حزينة أخرى، حيث أضاف خسارة كأس كاراباو إلى سلسلة إخفاقاته هذا الموسم، بعدما ودع دوري أبطال أوروبا قبل أيام. ومع ذلك، لا يزال صلاح يقدم موسمًا استثنائيًا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، ويسعى لتعويض إخفاقاته بحصد ألقاب أخرى، وعلى رأسها المنافسة على الكرة الذهبية “البالون دور”.