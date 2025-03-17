كوريا الشمالية تهاجم مجموعة السبع: “جماعة إجرامية نووية”

كوريا الشمالية ترفض دعوة مجموعة السبع لنزع السلاح



أعلنت كوريا الشمالية رفضها القاطع للدعوة الموجهة إليها من دول مجموعة السبع، بالتخلي عن أسلحتها النووية، معتبرةً أن هذه المطالب تتنافى مع حقوقها السيادية. جاء هذا الموقف في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكورية الشمالية، حيث أكدت أن الدول الغربية نفسها تمارس سياسات نووية غير قانونية، بينما تحاول فرض قيود على الآخرين.

ووصفت بيونج يانج مجموعة السبع بأنها “جماعة إجرامية نووية“، متهمةً إياها بالسعي إلى فرض هيمنتها عبر “الردع الموسع” و”المشاركة النووية”، وهي سياسات تراها كوريا الشمالية تهديدًا مباشراً لأمنها القومي. كما شددت في بيانها على أن وضعها كدولة نووية تم تكريسه في دستورها، ولن يتغير تحت أي ظرف، سواء اعترفت بذلك الدول الكبرى أم لا.

بيونج يانج: تطوير الأسلحة النووية حق سيادي مشروع

وأشارت كوريا الشمالية إلى أنها لن تتوانى عن تعزيز قدراتها النووية ردًا على ما وصفته بالتهديدات الخارجية، معتبرةً أن تطوير ترسانتها هو خيار استراتيجي لا رجعة فيه. كما حملت البيان رسالة تحذير للدول التي تحاول الضغط عليها، مؤكدة أنها لن تستجيب لمطالب تستهدف تقويض أمنها واستقلالها.

في المقابل، أعرب الكرملين عن موقفه الحذر تجاه هذه التطورات، مؤكدًا على ضرورة اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية لتجنب مزيد من التوتر في المنطقة. وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية على أن الحوار هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، محذرًا من خطورة ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا نزع السلاح النووي.

وبينما تتصاعد حدة الخطاب بين بيونج يانج والدول الغربية، تبقى المخاوف قائمة بشأن انعكاسات هذا الموقف على الأمن الإقليمي، وسط تساؤلات حول مستقبل التوازن النووي في شرق آسيا، ومدى قدرة المجتمع الدولي على احتواء الأزمة دون تصعيد خطير.