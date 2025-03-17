كشف ملابسات الاعتداء المسلح على رجال الشرطة بمنفذ رأس اجدير

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القبض على المتهم بالاعتداء المسلح على الشرطة في منفذ رأس اجدير

كشفت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، ملابسات الاعتداء المسلح على رجال الشرطة بمنفذ رأس اجدير.

وأوضحت، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن المتهم اعتدى على عناصر الدوريات المكلفة بتأمين منفذ رأس اجدير البري بسلاح ناري نوع “كلاشنكوف”، مبينة أن المتهم كان يحاول تسهيل دخول مهربين عبر المنفذ.

وأضافت الإدارة، أن عناصر الدورية تمكنوا من ضبط المتهم ويدعى “س.م.ي”، فيما لم توضح باقي التفاصيل عن المتهم.

وأشارت الإدارة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم وإحالته إلى مركز شرطة راس اجدير من حيث الاختصاص.

وفي ختام البيان، أكدت الإدارة أنها لن تتهاون في التصدي لأي محاولات تهدد أمن الوطن والمواطن، وستواصل العمل بكل حزم لضبط الخارجين عن القانون.

ضبط المطلوب الثاني في واقعة الاعتداء على رجل أمن بمنفذ رأس اجدير

لم تكن هذه الواقعة هي الأولى من نوعها فى المنفذ، فقد سبق وأن اعتدى شخصين على أحد أفراد الدوريات المكلفة بتأمين المنفذ الخميس الماضي.

وأعلنت إدارة انفاذ القانون، ضبط المدعو (ر. ن. ن) على خلفية اعتدائه على أحد أفراد الدوريات المكلفة بتأمين المنفذ، والذى كان مطلوباً مع آخر في القضية ذاتها المدعو (ع،ا،ح).

وأكدت الإدارة، أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهم، وإحالته موقوفًا، رفقة المحضر، إلى مركز شرطة رأس اجدير لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الاختصاص.