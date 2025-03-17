فر من الموت إلى الموت.. حكاية مقتل “إبراهيم” على يد مراهقين في صبراتة

أخبار ليبيا 24

فر من الموت في بلده ليقتل في ليبيا، على يد مراهقين بسبب الانجرار وراء دعوات تحريضية ضد المهاجرين والوافدين وخطاب الكراهية المنتشر فى البلاد، وهو ما كشف عنه قسّم تقصّي الحقائق والرصد والتوثيق بالـمُؤسسَّةِ الوطنيِّةِ لحُقوقِ الإنسَّان بليبيـا، بعد العثور على جثة وافد بالقرب من مساكن العمالة الوافدة في صبراتة.

وأوضحت المؤسسة، أن المجني عليه هو لاجئ سوداني، يدعى “إبراهيم آدم”، مواليد 2004، فر من ويلات الحرب فى بلده، ليحتمي في أقرب دول الجوار له، فحط به الرحال في مدينة صبراتة، ليعيش ويعمل بعد فراره من أهوال الحرب في بلده.

وعلى ما يبدو أن الموت كان يلاحقه من السودان إلى ليبيا، ليلقى حتفه على يد مراهقين بعد إطلاق الرصاص عليه بالقرب من أحد مساكن العمالة الوافدة في المدينة، وقد حاولت الشرطة إسعافه فور إصابته إلا أنه توفّي متأثراً بجراحه فور وصوله إلى المستشفى بالمدينة.

توفي “إبراهيم” جراء انجرار هؤلاء المراهقين وراء حملات التحريض و الكراهية المنتشرة في ليبيا، ضد المهاجرين غير النظاميين والوافدين على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية.

مديرية أمن صبراتة

وكانت مديرية أمن صبراتة، قد أعلنت القبض على المتهمين بقتل وافد بالقرب من مساكن العمالة في المدينة.

بداية الواقعة

وتعود بداية الواقعة عندما تلقى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن صبراتة، بلاغاً حول وجود جثة شخص وافد ملقى بالقرب من أحد مساكن العمالة الوافدة، إثر إصابته بعيار ناري على مستوى الرأس، ما أدى إلى وفاته.

وباشرت الأجهزة الأمنية أعمال التحري، ونجحت في ضبط القاتل ومن كان برفقته، إضافة إلى سلاح الجريمة، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تحذر من من الانجرار وراء الدعوات التحريضية أو دعوات للعنف ضد المهاجرين

وحذرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، من الانجرار وراء أي دعوات تحريضية أو دعوات للعنف ضد المهاجرين أو الصدام معهم.

كما حذرت من مغبة ارتكاب أي أعمال عنف أو سوء معاملة أو أعمال انتقامية بحقهم جراء الحملات الإعلامية على منصات التواصل الاجتماعي وبعضاً من وسائل الإعلام المحلية.

ودعت المؤسسة أولياء الأمور إلى أهمية متابعة أبنائهم وعدم انجرارهم وراء المعلومات الخاطئة والمضللة وراء حملات التحريض على الكراهية للأجانب والعمالة الوافدة.

البعثة الأممية تحذر من خطاب الكراهية ضد المهاجرين

وكانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، قد أصدرت بياناً حول خطاب الكراهية المنتشر في الشارع الليبي.

وأعربت البعثة، عن بالغ قلقها إزاء حملة المعلومات المضللة التي تؤجج التوتر في ليبيا وتحرض على خطاب الكراهية ضد اللاجئين والمهاجرين، محذرة من أن المعلومات المضللة لا تؤدي إلا إلى تفشي الخوف وحالة العداء.

تداول المعلومات المضللة

ودعت البعثة، كل المعنيين إلى الامتناع عن تداول المعلومات المضللة، وضمان أن يكون الخطاب العام قائمًا على الحقائق، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.