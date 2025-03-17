ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص وغير مطابق للاشتراطات الصحية ببنغازي

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حملة تفتيشية مكثفة على الأنشطة التجارية والخدمية بمدينة بنغازي

أعلن جهاز الحرس البلدي – فرع بنغازي، اليوم الاثنين، ضبط مصنع للحلويات بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات الصحية، وذلك في أثناء حملة تفتيشية مكثفة على الأنشطة التجارية والخدمية بمدينة بنغازي.

وتهدف الحملة التفتيشية ضمان التزام الأنشطة التجارية والخدمية بالاشتراطات الصحية والقانونية.

الحرس البلدي بنغازي.. حملات تفتيشية مكثفة على الأنشطة التجارية في بنغازي

وأسفرت الحملة التى نفذتها دوريات الجهاز داخل نطاق بلدية بنغازي، عن ضبط عدة مخالفات جسيمة.

ومن أبرز هذه المخالفات التي تم رصدها:

ضبط مصنع حلويات يفتقر تمامًا للاشتراطات الصحية والنظافة العامة، مما يشكل خطرًا على صحة المواطنين.

عدم توفر التراخيص القانونية اللازمة لمزاولة النشاط.

مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لسلامة الأغذية.

وأشار الجهاز، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية.

وشدد الجهاز على استمراره في تنفيذ حملاته الرقابية لحماية صحة وسلامة المواطنين.

وفي وقت سابق، كلف مدير فرع الحرس البلدي اللواء توفيق الورفلي، العميد أكرم الورفلي، رئيس المراكز والوحدات، بتشكيل لجنة مشتركة بالتعاون مع مراقب الاقتصاد، لمتابعة عمليات توزيع السلع التموينية على المواطنين ورصد أي تجاوزات قد تؤثر على توفير السلع.