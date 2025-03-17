ضبط مخالفات صحية وقانونية في حملات تفتيشية موسعة بأجدابيا

أخبار ليبيا 24

شنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية أجدابيا، بالتعاون مع دوريات إدارة الدعم بالمنطقة الوسطى بجهاز الحرس البلدي، صباح اليوم الاثنين، سلسلة من الحملات التفتيشية على مختلف الأنشطة التجارية داخل المدينة، بتوجيه من رئيس فرع العمليات الأمنية أجدابيا وبمتابعة اللواء جمال العمامي، مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية.

الحملة الأولى: محال بيع الدواجن

استهدفت الحملة الأولى محال بيع الدواجن، وأسفرت عن ضبط عدة مخالفات، أبرزها:

ضبط كميات كبيرة من الدجاج غير صالح للاستهلاك البشري.

ضبط عدد من العمالة الوافدة تعمل بدون شهادات صحية.

رصد مخالفات تتعلق بانعدام النظافة.

عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل تلك المحال.

اتخذت الحملة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

الحملة الثانية: مخالفات قانونية

وفيما استهدفت الحملة التفتيشية الثانية عدد من الأنشطة التجارية داخل الأسواق، ورصدت عدة مخالفات، أبزرها:

عرض البضائع على الأرصفة العامة المخصصة للمشاة، مما يعيق الحركة العامة ويخالف القوانين التنظيمية.

رصد مخالفات صحية داخل بعض المحال التجارية، مما يشكل تهديدًا للصحة العامة.

وفي نهاية الحملة، اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق القوانين والتشريعات النافذة.

حملات تفتيشية موسعة على الأسواق والمحال التجارية في أجدابيا

وأكد اللواء جمال العمامي، على استمرار الحملات التفتيشية لمتابعة المخالفات والتصدي لأي تجاوزات من شأنها التأثير على النظام العام وسلامة المواطنين، لافتاً إلى تنفيذ حملة لإخلاء الرصيف العام المخصص للمشاة، وذلك لضمان انسيابية الحركة والحد من العشوائيات

وأضاف العمامي، أن الرصيف العام مخصص للمشاة، ولن يُسمح باستغلاله لأي أنشطة تجارية غير قانونية.

وتأتي هذه التحركات استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تشهد الأسواق ازدحامًا متزايدًا، ما يستدعي اتخاذ إجراءات أمنية لضمان سهولة التنقل وعدم استغلال الأرصفة العامة في الأنشطة التجارية.