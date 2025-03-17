سقوط عصابة تهريب المهاجرين في الجبل الأخضر

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الإدارة العامة للعمليات الأمنية بالبيضاء يضبط مهربي الهجرة غير الشرعية في عملية نوعية

في عملية أمنية دقيقة وناجحة، استهدفت مهربي المهاجرين في الطريق الصحراوي وادي السهل، تمكنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية فرع البيضاء، من ضبط عصابة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين الذين يستخدمون الطريق الصحراوي وادي السهل، منفذاً لتنفيذ عمليات التهريب.

وبعد تحريات دقيقة ورصد لتحركات المشتبه بهم، والتأكد من صحة المعلومات، انطلقت 5 دوريات فجر الأحد، لرصد تحركات عصابات التهريب.

وفي أثناء عمليات المراقبة، رصدت الدورية سيارتين مشبوهتين، وبعد عملية تتبع دقيقة للتأكد من تورطهما في تهريب مهاجرين غير شرعيين، بعد أخذ الإذن من مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية بالحكومة الليبية، اللواء جمال العمامي.

ضبط عصابة لتهريب المهاجرين في عملية أمنية ناجحة على الطريق الصحراوي وادي السهل بالجبل الأخضر

العملية الأولى

العملية الأولى وقعت عند الساعة 1:30 ظهرًا، وتمت مطاردة المركبة الأولى، وهي من نوع تويوتا تندرا، قادمة من طريق صحراء بن خاثر، وتمكنت الدورية من ضبط السائق وبرفقته 9 مهاجرين غير شرعيين يحملون الجنسية المصرية.

العملية الثانية

العملية الثانية، وقعت في تمام الساعة 3:00 مساءً، بعد مطاردة المركبة الثانية، وهي من نوع تويوتا سيكويا، وتمكنوا من ضبط سائقها وبرفقته 5 مهاجرين غير شرعيين من نفس الجنسية.

وأشارت الإدارة العامة، إلى نقل جميع المقبوض عليهم إلى مقر الفرع لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وشددت الإدارة العامة للعمليات الأمنية، على استمرار جهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي لكافة أشكال التهريب والجريمة المنظمة، حفاظًا على الأمن والاستقرار.