بوتين وترامب.. محادثة هاتفية لحل أزمة أوكرانيا

الكرملين يؤكد الإعداد لمحادثة هاتفية بين بوتين وترامب



أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن التحضيرات جارية لإجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، وفق ما نقلته وكالة “تاس” الروسية. تأتي هذه المحادثة في وقت تتصاعد فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي لا تزال روسيا تسيطر فيها على مساحات شاسعة رغم فشلها في تحقيق أهدافها الأولية.

ترامب: الثلاثاء قد يشهد إعلانًا هامًا بشأن الحرب

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، خلال رحلة جوية من فلوريدا إلى واشنطن، أنه سيجري الاتصال المرتقب مع الرئيس الروسي، مشيرًا إلى أن الأمر قد يتضمن إعلانًا هامًا بشأن الحرب. وقال ترامب: “لقد تم بذل الكثير من الجهود خلال عطلة نهاية الأسبوع، ونأمل أن نتمكن من التوصل إلى حل”.

وأوضح ترامب أن المباحثات ستتطرق إلى تقسيم الأصول، بما يشمل الأرض ومحطات الطاقة، كجزء من أي اتفاق لإنهاء الحرب. ورغم عدم كشفه عن تفاصيل محددة، فإن حديثه يعكس رغبة أمريكية في إيجاد تسوية سياسية واقتصادية للصراع.

الرسوم الجمركية الأمريكية تثير ردود فعل دولية

من جهة أخرى، تشهد الساحة الاقتصادية تصعيدًا في ملف الرسوم الجمركية، حيث أعلن ترامب عن تطبيق رسوم جديدة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة اعتبارًا من 2 أبريل. وشملت هذه الرسوم مضاعفة التعريفات الجمركية على السلع الصينية إلى 20%، إضافة إلى فرض 25% على جميع الواردات من كندا والمكسيك. كما دخلت رسوم مرتفعة على واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ، ما دفع كندا والاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم انتقامية، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين.

وبينما تتشابك الملفات السياسية والاقتصادية، تترقب الأوساط الدولية نتائج الاتصال بين بوتين وترامب، وسط تساؤلات حول مدى قدرة الطرفين على إحداث اختراق حقيقي في الأزمة الأوكرانية، أم أن التعقيدات الجيوسياسية ستبقي الوضع في حالة جمود.