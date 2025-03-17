بالأسماء.. وفاة 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث الكفرة

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حادث الكفرة.. مستشفى الشهيد عطية الكاسح يستقبل 10 حالات إثر حادث مروع.

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرون بجروح متفاوتة في حادث انقلاب حافلة ركاب نوع “فيتو” شمال مدينة الكفرة.

حادث مروع

وأعلن مستشفى الشهيد عطية الكاسح التعليمي، مساء اليوم الأحد، أنه استقبل 10 حالات إثر حادث مروع شمال الكُفرة، لافتا إلى أن الحادث وقع على بعد 90 كم شمال مدينة الكُفرة، ما أدى إلى وفاة 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

حادث الكفرة.. انقلاب حافلة ركاب شمال المدينة يودي بحياة 4 أشخاص بينهم طفلة.

على الفور، أجرى الفريق الطبي الفحوصات الطبية العاجلة وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، حيث كان في حالة جاهزية تامة فور وصول الحالات، وفقا لبيان المستشفى، عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”.

ونشر المستشفى أسماء حالات الوفاة وهم:

حفصة محمد أحمد الحداد – 5 سنوات

عبدالله صالح يونس الهبري – 21 سنة

يونس إسماعيل أحمد – 16 سنة

سحر إسماعيل منصور – 30 سنة

كما نشر أسماء المصابين، وهم:

أميرة آدم الحداد – 42 سن.

عائشة محمد الحداد – 9 شهور.

نبيلة دريبية القطراني – 80 سنة.

سمير إسماعيل منصور عبدالله – 35 سنة.

ياسر حسين محمد وجه – 20 سنة.

طفلة مجهولة الهوية – سنة واحدة.

وكان المستشفى قد استقبل بلاغ عن وجود حادث انقلاب حافلة شمال الكفرة على الطريق العام مسافة 90 كم، وكلفت المستشفى عدد 5 سيارات إسعاف من قبل جهاز الإسعاف إلى الموقع.

يشار إلى أن أهم أسباب ارتفاع الحوادث، هى عدم الالتزام بقوانين المرور، والسرعة الزائدة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة والتجاوز غير الآمن، فضلا عن إهمال الصيانة الدورية للمركبات وتهالك بعض الطرق.