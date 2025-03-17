الميهوب: تصريحات الدبيبة هدفها كسر غضب الليبيين

الميهوب: تصريحات الدبيبة حول تأمين الحدود لن تخدع الليبيين

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، أن تصريحات عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، حول إرسال قوة عسكرية لتأمين الحدود الجنوبية، ليست سوى محاولة لصرف الأنظار عن السخط الشعبي المتزايد بسبب سياسات حكومته، خصوصًا فيما يتعلق بمساعيها لتوطين المهاجرين غير الشرعيين من الأفارقة داخل ليبيا.

وقال الميهوب، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، إن الحديث عن سيادة الدولة والسيطرة على الحدود يفترض أن يبدأ أولًا من تأمين المنافذ القريبة من مقر الحكومة في طرابلس، قبل أن يتحدث الدبيبة عن الجنوب، مشددًا على أن إرسال قوات إلى هناك لن يكون مجرد استعراض إعلامي، بل سيجد ردًّا واقعيًا على الأرض.

وأوضح الميهوب أنه لا مجال لأي صراع مسلح بين الشرق والغرب، لأن القوات المتواجدة في الغرب لا تمتلك عقيدة الجيوش النظامية، بل هي مجرد مليشيات تسترزق على أموال الدولة، ولا تأتمر بأوامر موحدة كما هو حال الجيوش النظامية. وأكد أن أي محاولة لاستغلال الوضع الأمني في الجنوب لمكاسب سياسية ستبوء بالفشل، لأن الشارع الليبي أصبح واعيًا لهذه الأساليب.

وأضاف الميهوب أن تصريحات الدبيبة ووزير داخليته حول نشر قوات على الحدود تأتي في سياق محاولتهم امتصاص الغضب الشعبي، نتيجة تورطهم في سياسات من شأنها تغيير التركيبة السكانية للبلاد عبر توطين المهاجرين غير الشرعيين. وشدد على أن هذه التحركات لن تنطلي على الليبيين، وأن أي قرارات أو إجراءات لا تحظى بتوافق وطني لن يكون لها تأثير على الأرض.

واختتم الميهوب تصريحه بالتأكيد على أن أمن ليبيا لا يمكن أن يكون مادة للمزايدات السياسية، وأن الأولوية يجب أن تكون لإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية على أسس وطنية، بعيدًا عن المصالح الشخصية والحسابات الضيقة.