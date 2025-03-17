المفوضية: فتح باب التسجيل في سجل الناخبين ببلدية الجديدة

أخبار ليبيا 24

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، فتح باب التسجيل في سجل الناخبين ببلدية الجديدة.

وحول طريقة التسجيل، فإنه يتعين على المواطنين المقيمين في البلدية والمقيدين بالسجل المدني، التسجيل عبر خدمة الرسائل النصية، وفقا لبيان “المفوضية” عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”.

لجنة قبول طلبات التسجيل

فيما حددت طريقة تسجيل المواطنين المقيمين غير المقيدين بالسجل المدني، من خلال التوجه إلى لجنة قبول طلبات التسجيل بمركز الانتخاب رقم (44020) مدرسة الجديدة للتعليم الأساسي لاستكمال إجراءات تسجيلهم.

حملة توعية للتسجيل في سجل الناخبين

وكانت وحدة دعم المرأة بالمفوضية، قد نظمت بالتعاون مع برلمان الشباب، أمس الأحد، حملة توعوية داخل كلية الهندسة بجامعة طرابلس، لتحفيز الطلبة والطالبات على التسجيل في سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية 2025، المجموعة الثانية.

وخلال الحملة، وزع المشاركون فى الحملة مطويات توعوية على الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس، تضمنت إرشادات حول كيفية التسجيل في سجل الناخبين، إضافة إلى معلومات تفصيلية حول أرقام مراكز الانتخاب في البلديات المستهدفة.

وشددت الوحدة على أهمية دور النساء في الانتخابات، مؤكدة على تنظيم سلسلة حملات في الجامعات والمؤسسات المختلفة بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في الحياة السياسية.

الحركة العامة للكشافة والمرشدات

كما شاركت الحركة العامة للكشافة والمرشدات، في حملات التوعوية لتعزيز التسجيل في سجل الناخبين بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات،في كل من طرابلس وبنغازي. وشملت الحملة جولات ميدانية في الطرقات والأسواق، عبر توزيع أعضاء الكشافة مطويات توعوية توضح كيفية التسجيل وتحتوي على أرقام مراكز الانتخاب.

وتهدف هذه الجهود إلى زيادة وعي الشباب بأهمية المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية وتعزيز دورهم في المجالس البلدية.