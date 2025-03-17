اللجنة النقدية تبحث التطورات الاقتصادية في ليبيا

اجتماع مصرف ليبيا المركزي: تقييم الأداء الاقتصادي واستشراف المستقبل

عقدت لجنة السياسة النقدية بـ مصرف ليبيا المركزي اجتماعها الثاني لهذا العام، اليوم الإثنين 17 مارس 2025، بمقر المصرف في العاصمة طرابلس، برئاسة المحافظ ناجي محمد عيسى، وبحضور نائبه مرعي مفتاح البرعصي، إلى جانب أعضاء اللجنة. يأتي هذا الاجتماع في ظل تحديات اقتصادية تتطلب قرارات حاسمة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.

ووفقًا لما أعلنه المصرف عبر صفحته الرسمية، فقد ركز الاجتماع على ستة ملفات اقتصادية ومالية أساسية، أبرزها مراجعة المؤشرات الاقتصادية للفترة الممتدة بين يناير وفبراير 2025. وقدمت إدارة البحوث والإحصاء بالمصرف تقارير حول استخدامات النقد الأجنبي من قبل المصارف التجارية، بالإضافة إلى متابعة التطورات المتعلقة بسعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.

كما ناقشت اللجنة بيان الإيراد والإنفاق العام للدولة، وهو عنصر محوري في رسم ملامح السياسة المالية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تحليل البيانات والمؤشرات المالية للقطاع المصرفي. وشمل الاجتماع أيضًا دراسة اتجاهات الأسعار على المستويين المحلي والعالمي، في محاولة لتقييم تأثيرها على الاقتصاد الليبي، خاصة في ظل التقلبات المستمرة التي يشهدها السوق العالمي.

وفي ختام الاجتماع، أكد مصرف ليبيا المركزي أن لجنة السياسة النقدية ستقوم بإعداد تقرير شامل يتضمن خلاصة ما تمت مناقشته، إلى جانب توصياتها المقترحة، وذلك لعرضه على مجلس إدارة المصرف لاتخاذ ما يلزم من قرارات.

يُذكر أن هذه الاجتماعات الدورية تأتي في إطار جهود المصرف لضبط السياسة النقدية ومتابعة المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على الأداء المالي للدولة، وسط تطلعات لتعزيز الاستقرار النقدي ودعم التنمية الاقتصادية في ليبيا.