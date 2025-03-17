الطرابلسي يعلن تشكيل قوة أمنية متخصصة لحماية الحدود الجنوبية

أخبار ليبيا 24

في خطوة تزيد من حجم الخلاف و تفاقم الأزمة المشتعلة بين الحكومة الليبية وحكومة الدبيبة منتهية الولاية، حول ملف الهجرة غير الشرعية، أعلن وزير الداخلية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، عماد الطرابلسي، تشكيل قوة أمنية متخصصة لحماية الحدود الجنوبية، بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية والعسكرية في المنطقة.

الهدف من تكوين القوة

وحول الهدف من القوة الأمنية الجديدة، فقد أشار الطرابلسي إلى أهمية تنفيذ عمليات أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتصدي لعصابات تهريب البشر، وتفكيك شبكاتهم، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو حماية الوطن وتعزيز الأمن القومي.

وخلال الاجتماع، أوضح الوزير على أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ليست وليدة اليوم، بل تمتد لعقود مضت، لافتا إلى أن معالجتها بشكل جذري تبدأ بحماية وتأمين الحدود، خاصة مع دول الجوار الجنوبية.

وأضاف أن ملف الهجرة غير الشرعية يعدّ قضية دولية، وليس شأناً محلياً فقط، مجدداً رفض ليبيا القاطع لأي محاولات لتوطين المهاجرين غير الشرعيين داخل أراضيها، تحت أي مبرر أو ذريعة.

وأكد الطرابلسي على أهمية تكثيف الجهود لتسريع برامج العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في هذا الإطار، بما يضمن معالجة الظاهرة وفق مقاربة شاملة تراعي الجوانب الأمنية والإنسانية.

الطرابلسي يعقد اجتماعًا مع سفراء وممثلي الدول الأوروبية والأفريقية

وفى هذا السياق تحديداً، عقد الطرابلسي اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والقائمين بأعمال سفارات الدول الأوروبية والأفريقية المعتمدين لدى ليبيا، لمناقشة مستجدات ملف الهجرة غير الشرعية وسبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهته.

وكشف الطرابلسي، عن ضبط العديد من عمليات تهريب البشر، وإنقاذ المهاجرين من عرض البحر، لافتا إلى أن هذا العمل يأتي وفق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، التي تحث على إنقاذ الأرواح، والتصدي للجريمة، وحماية المجتمع، وبما تمليه علينا ضمائرنا الوطنية والإنسانية.