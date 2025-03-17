الحراري: ليبيا لن تتحمل تدفقات جديدة للمهاجرين

الحراري: الاستياء الشعبي من المهاجرين بلغ مستوى غير مسبوق

حذّر رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، سليمان الحراري، من التداعيات الخطيرة لارتفاع أعداد المهاجرين غير القانونيين في البلاد، مؤكدًا أن الاستياء الشعبي من هذه الظاهرة بلغ مستويات غير مسبوقة. وأوضح الحراري أن تجاوز عدد المهاجرين الثلاثة ملايين يشكل ضغطًا هائلًا على الخدمات الأساسية المتدهورة أصلًا، فضلًا عن انعكاساته الاجتماعية وتهديده للأمن القومي الليبي.

وأكد أن ليبيا، في ظل أزماتها الاقتصادية والسياسية الراهنة، غير قادرة على تحمل تدفقات جديدة من المهاجرين غير النظاميين، مشيرًا إلى أن مراكز الإيواء ممتلئة عن آخرها وتحتاج إلى موارد ضخمة لاستيعاب المزيد. وأضاف أن البلاد استقبلت مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين ووفرت لهم فرص العمل والتعليم والخدمات الصحية، إلا أن استمرار هذه السياسة بات يواجه تحديات كبيرة نظرًا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وشدد على ضرورة التزام الاتحاد الأوروبي بتعهداته تجاه ليبيا في ملف الهجرة، محذرًا من أن السلطات الليبية قد تضطر إلى حلّ جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بسبب العجز المالي الذي يثقل كاهله، نتيجة تراكم الديون وغياب الدعم الكافي.

كما حمّل رئيس لجنة الداخلية بروكسل مسؤولية تفاقم أزمة المهاجرين في ليبيا، مطالبًا الاتحاد الأوروبي بالكشف عن حجم المساعدات المقدمة إلى ليبيا والجهات التي تتلقى تلك الأموال، سواء عبر القنوات الرسمية أو غير الرسمية.

واختتم تصريحاته بتحذير صارخ من أن السلطات الليبية باتت على وشك الانهيار بسبب الضغوط المتزايدة، مؤكدًا أن فقدان السيطرة على الوضع سيؤدي حتمًا إلى مضاعفة أعداد المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط باتجاه أوروبا، في ظل غياب حلول جذرية لهذه الأزمة المتفاقمة.