الأرصاد: اعتدال درجات الحرارة خلال النهار في معظم مناطق الشمال

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين الموافق 17 مارس 2025، اعتدال درجات الحرارة خلال النهار في أغلب مناطق الشمال، إذ تتراوح بين (19-25)مْ.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، فقد توقعت ارتفاع درجات الحرارة نسبياً على مناطق الجنوب، مع نشاط نسبى للرياح الشمالية على مناطق الشمال الشرقى.

الأرصاد: رتفاع درجات الحرارة نسبياً على مناطق الجنوب

فيما تتكاثر السحب هذا اليوم من حين لآخر على مناطق (غات وماجاورها– أوبارى– وبعض مناطق الجبل الأخضر)، يتخللها خلايا رعدية وأمطار متفرقة.

وحول تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في المناطق:

راس جدير حتى سرت -سهل الجفارة-جبل نفوسة:-

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط يوم الأربعاء في أغلب المناطق ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين (22- 25)مْ وتسجل زيادة طفيفة غداً الثلاثاء.

الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد:-

السماء قليلة السحب، وتتكاثر اليوم على مناطق الجبل الأخضر ويتخللها سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق وتكون شمالية شرقية يوم الأربعاء، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح في أغلب المناطق بين (19- 24)مْ.

الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة:-

تتكاثر السحب من حين لأخر هذا اليوم على غات وماجاورها يتخللها خلايا رعدية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين (28– 35)مْ في أغلب المناطق.

الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:-

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح في أغلب المناطق بين (33– 37)مْ وتسجل انخفاضاً ملحوظاً غداً على الواحات.

نظرة مستقبلية عامة لحالة الطقس:-

وتوقع المركز أن تشهد أغلب مناطق الشمال الشرقي يوم الخميس انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة خاصة المناطق الجبلية.