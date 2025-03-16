هالاند يحطم الأرقام القياسية وصلاح ضمن أسرع 8 لاعبين بـ100 مساهمة تهديفية

هالاند يحطم الأرقام القياسية ويتصدر قائمة أسرع 8 لاعبين بـ100 مساهمة تهديفية

في إنجاز جديد، تصدر النرويجي إيرلينج هالاند قائمة أسرع اللاعبين تحقيقًا لـ100 مساهمة تهديفية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقًا على أساطير اللعبة، أبرزهم آلان شيرر ومحمد صلاح. جاء هذا الإنجاز بعد أن سجل هالاند هدفًا من ركلة جزاء في تعادل مانشستر سيتي (2-2) أمام برايتون، ليكمل 100 مساهمة تهديفية مع الفريق السماوي في 94 مباراة فقط.

هالاند تمكن من تسجيل 86 هدفًا وصناعة 14 آخر، متفوقًا على آلان شيرر، الذي احتاج إلى 100 مباراة للوصول إلى نفس الرقم، ليصبح النرويجي رسميًا الأسرع في تاريخ البريميرليج تحقيقًا لهذا الإنجاز.

في المركز الثالث، جاء المصري محمد صلاح، حيث احتاج 116 مباراة لتحقيق 100 مساهمة تهديفية، بتسجيله 73 هدفًا وصناعته 27 آخر، ليؤكد مرة أخرى مكانته بين عظماء الدوري الإنجليزي الممتاز.

قائمة أسرع 8 لاعبين تحقيقًا لـ100 مساهمة تهديفية في الدوري الإنجليزي:

إيرلينج هالاند – 94 مباراة (86 هدفًا + 14 تمريرة حاسمة) آلان شيرر – 100 مباراة (79 هدفًا + 21 تمريرة حاسمة) محمد صلاح – 116 مباراة (73 هدفًا + 27 تمريرة حاسمة) إريك كانتونا – 116 مباراة (58 هدفًا + 42 تمريرة حاسمة) سيرجيو أجويرو – 118 مباراة (77 هدفًا + 23 تمريرة حاسمة) تيري هنري – 121 مباراة (72 هدفًا + 29 تمريرة حاسمة) جيمي فلويد هاسيلبانك – 122 مباراة (70 هدفًا + 30 تمريرة حاسمة) ليس فرديناند – 126 مباراة (77 هدفًا + 23 تمريرة حاسمة)

هالاند يواصل تحطيم الأرقام القياسية

منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي، أثبت هالاند أنه ماكينة تهديفية لا تتوقف، حيث حطم العديد من الأرقام القياسية، وأصبح أسرع لاعب يسجل 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي، كما أنه في طريقه لتحقيق المزيد من الإنجازات مع فريقه.

صلاح بين العظماء في البريميرليج

أما محمد صلاح، فقد أثبت استمراريته في الأداء العالي منذ انضمامه إلى ليفربول عام 2017، حيث حصد العديد من الجوائز الفردية والجماعية، وساهم في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي 2019-2020.

هذا الإنجاز يسلط الضوء على التأثير الكبير لهالاند وصلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويؤكد أنهما من أبرز نجوم كرة القدم في العالم اليوم.