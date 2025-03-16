مأساة جديدة.. أمواج البحر تُلقي جثة مجهولة على شاطئ إسبان

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انتشال جثة مجهولة الهوية من على شاطئ إسبان فى مدينة الزاوية

مأساة إنسانية جديدة على شاطئ بحر منطقة إسبان، في مدينة الزاوية، بعد أن قذفت الأمواج بجثة شخص مجهول الهوية لتستقر فى نهاية المطاف على الشاطئ.

العثور على جثة مجهولة الهوية

فريق الانتشال بالهلال الأحمر فرع الزاوية، كان على موعد مع الجثة العائمة بالبحر، التى انتهت رحلتها في البحر على شاطئ إسبان، لينتشلها الفريق بعد جهود مضنية وميدانية شاقة، بسبب صعوبة وصول سيارات الإسعاف إلى الشاطئ من كثرة الرمال.

تسليم الجثة إلى السلطات المحلية

وأشار الهلال الأحمر فرع الزاوية، إلى أنه جرى انتشال الجثة وتسليمها إلى السلطات المحلية لاستكمال باقي الإجراءات.

انتشال 3 جثث من نفس الشاطئ

وعلى ما يبدو أن هذه الجثة لم تكن الوحيدة، فقد انتشل فريق الهلال الأحمر، مساء يوم الجمعة الماضي، عدد 3 جثث جهولة الهوية بميناء إسبان.

وسلم فريق الهلال الأحمر الجثث إلى السلطات المحلية لاستكمال باقي الإجراءات.

يذكر أن مدينة الزاوية تنتشر بها عصابات التهريب والإتجار بالبشر، بالإضافة إلى أوكار احتجاز المهاجرين غير الشرعيين فى البلاد، ومن المحتمل أن تكون هذه الجثث ناتجة جراء حوادث غرق مراكب هجرة غير شرعية، في عرض البحر المتوسط.

استغاثة من قاربين انطلقا من ليبيا

وتكرر حوادث غرق مراكب المهاجرين كل يوم، وكان آخرها ما كشفت عنه مجموعة الإنقاذ الموحد، عن تلقي نداءان استغاثة من قاربين انطلقا من ليبيا باتجاه جزيرة كريت اليونانية.

وأوضحت أن القارب الأول يحمل 60 مهاجرًا، والثاني يحمل على متنه 70 مهاجرًا، وحددت موقع القارب الثاني والذى كان داخل المياه الليبية.

كما أعلنت، عن تلقي نداء استغاثة من الأهالي يفيد بفقدان التواصل مع قارب انطلق من لبنان باتجاه جزيرة قبرص، وعلى متنه نحو 23 مهاجرًا.