عميد الأصابعة: لجنة تعويضات الحرائق باشرت أعمالها رسميًا

خبراء التقييم يباشرون العمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية

باشرت لجنة تعويضات حـرائق المنازل في بلدية الأصابعة أعمالها منذ الأربعاء الماضي، حيث انطلقت مهامها ميدانيًا بمشاركة خبراء تقييم بالتنسيق مع الجهات الأمنية في المدينة، وفقًا لما أعلنه عميد البلدية، عماد المقطوف، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24”.

وأكد المقطوف في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24“ أن اللجنة بدأت بعمليات حصر الأضرار، بينما لم تُسجل أي حرائق جديدة منذ اندلاع الموجة الأولى. وأضاف أن جميع الحوادث السابقة وقعت ضمن نفس النطاق السكني، مما يدحض الشائعات حول تعمد إشعال النيران بغرض الحصول على تعويضات.

الأسباب مجهولة حتى الآن.. وفرق البحث تواصل مهامها

وأوضح عميد البلدية أن الجهات المختصة لم تتوصل حتى الآن إلى أسباب واضحة لهذه الحـوادث، لافتًا إلى أن فرق البحث والتحقيق مستمرة في عملها دون تدخلات، مع الالتزام بالترتيبات المتبعة في مثل هذه الحالات.

المقطوف ينفي شائعات افتعال الحرائق لتعويض المتضررين

كما أشار المقطوف إلى أهمية التثبت من المعلومات قبل نشرها، خاصة في ظل تداول شائعات غير مؤكدة بشأن وجود دوافع خفية وراء هذه الحرائق. وأكد أن اللجنة ملتزمة بتقديم التعويضات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، بناءً على تقارير فنية دقيقة.

وختم عميد البلدية حديثه بالتأكيد على أن السلطات المحلية تتابع الملف باهتمام، مشددًا على أن أي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية لتجنب تضليل الرأي العام بمعلومات غير دقيقة.