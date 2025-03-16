ضبط كميات من وقود الديزل المعد للتهريب في زلة

أخبار ليبيا 24

أعلنت لجنة إعادة تنظيم الجنوب، ضبط كميات من وقود الديزل المعد للتهريب في منطقة زلة.

بداية الواقعة

وتعود بداية الواقعة، عندما وردت معلومات إلى اللجنة عن وجود براميل معبأة بوقود الديزل ومعدة للتهريب في المنطقة الصناعية مقابل المركز الجديد بزلة، وفقا لما كشف عنه رئيس لجنة إعادة تنظيم الجنوب اللواء جمال العمامي.

مداهمة الموقع

وفي غضون ذلك، صدرت التكليفات من رئاسة اللجنة، إلى عناصر الدوريات الأمنية التابعة للعمليات الأمنية المتمركزة في زلة، بمداهمة الموقع.

تنفيذ العملية

وفى تمام الساعة 3:30 فجر السبت، تمكنت القوات الأمنية من مداهمة الموقع وتنفيذ العملية الأمنية بنجاح، وأسفرت المداهمة عن ضبط عدد من البراميل المعبأة بوقود الديزل، فضلاً عن توقيف المتورطين في هذا النشاط غير القانوني.

تحريز المضبوطات

وأشار رئيس اللجنة، إلى أنه جرى تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، في إطار جهود اللجنة لمكافحة تهريب الوقود وحماية الأمن الاقتصادي للبلاد.

في المقابل، أكد اللواء العمامي، أن لجنة إعادة تنظيم الجنوب مستمرة فى حملاتها الأمنية لضبط المخالفات والتصدي لأي أنشطة غير قانونية تهدد استقرار الجنوب الليبي.

انتشار عمليات تهريب الوقود

وتنتشر فى منطقة الجنوب عمليات تهريب الوقود ونهب ثروات البلاد، بكميات كبيرة، فى الوقت الذى تسعى فيه لجنة إعادة تنظيم الجنوب المشكلة بتعليمات القائد العام المشير اركان حرب خليفة حفتر وبإشراف رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن صدام حفتر، وبرئاسة اللواء جمال العمامي رئيس لجنة إعادة تنظيم الجنوب، وملاحقة المتورطين في عمليات التهريب واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.