ترامب يأمر بضربات عسكرية حاسمة ضد الحوثيين

أمر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، السبت، الجيش الأميركي بتنفيذ ضربات جوية وبحرية واسعة النطاق ضد مواقع الحوثيين في اليمن، وذلك ردًا على الهجمات التي استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكد ترمب، عبر منصة “تروث سوشيال“، أن هذه العملية تأتي لاستعادة حرية الملاحة ومنع “القوى الإرهابية” من عرقلة حركة السفن الأميركية في الممرات الدولية.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية أن الضربات استهدفت مواقع استراتيجية تشمل أنظمة رادار ودفاعات جوية وقواعد صاروخية وطائرات مسيّرة تابعة للحوثيين، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو تحييد قدرة الجماعة على تهديد الملاحة الدولية.

لا غزو بري لليمن بل ضربات جوية وبحرية مستمرة

في سياق متصل، كشفت مصادر أميركية لوسائل إعلامية أن الضربات قد تستمر لأيام أو حتى أسابيع، وفقًا للتطورات الميدانية وردود فعل الحوثيين. ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤول أميركي أن العملية العسكرية لا تشمل تدخلًا بريًا، بل تعتمد على الضربات الجوية والبحرية لاستهداف مواقع محددة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة التابعة للحوثيين أن الضربات الأميركية أسفرت عن مقتل 9 مدنيين وإصابة 9 آخرين في العاصمة صنعاء، فيما أشارت قناة “المسيرة” إلى تنفيذ غارات على مناطق في صعدة وحجة والبيضاء وذمار.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه واشنطن أن عملياتها تهدف إلى حماية المصالح الأميركية، اعتبرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن هذه الضربات تحمل أيضًا رسالة تحذيرية إلى إيران، مطالبة إياها بوقف دعمها للحوثيين.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الحوثيين استئناف هجماتهم ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، ما دفع الولايات المتحدة إلى تصعيد موقفها العسكري، وسط تحذيرات من أن استمرار القصف قد يؤدي إلى تصعيد أوسع في المنطقة.