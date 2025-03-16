اللجنة الاستشارية تبحث القضايا الانتخابية العالقة في ليبيا

عقدت اللجنة الاستشارية اجتماعها الخامس في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بطرابلس، حيث واصلت مناقشة القضايا الخلافية العالقة ضمن الأطر الانتخابية الليبية. ووفقًا لما نشرته البعثة الأممية عبر منصتها الرسمية، فقد يسّرت نقاشًا بناءً بين أعضاء اللجنة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حيث تركزت المباحثات على التحديات الفنية التي كشفت عنها النصوص القانونية الحالية.

بنغازي تستضيف لقاءً بين اللجنة الاستشارية ولجنة “6+6”

وفي سياق متصل، كانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الرابع في مقر البعثة بمدينة بنغازي، حيث واصل أعضاؤها المناقشات حول القضايا الجوهرية المرتبطة بالإطار الانتخابي. كما تقرر أن يجتمعوا مع أعضاء لجنة “6+6” للاستماع إلى وجهات نظرهم بشأن القوانين الانتخابية، في خطوة تهدف إلى بلورة رؤية متكاملة للمرحلة المقبلة من العملية السياسية.

واختُتمت في وقت سابق أعمال اجتماع اللجنة الاستشارية في بنغازي بعد ثلاثة أيام من النقاشات المكثفة، والتي ركزت على طرح مقترحات لمعالجة الخلافات المتعلقة بالنصوص القانونية الانتخابية. وأكدت البعثة الأممية أن النقاشات التي جرت بين اللجنة الاستشارية ولجنة “6+6″، التي قامت بصياغة قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ستسهم بفعالية في التوصل إلى حلول عملية تعالج العقبات التي تعرقل إجراء الانتخابات.

البعثة الأممية تدعم حوارًا مثمرًا حول القوانين الانتخابية

كما واصلت اللجنة اجتماعاتها في بنغازي بحضور أعضاء لجنة “6+6″، حيث قدّم هؤلاء إجابات مستفيضة على استفسارات اللجنة الاستشارية، مما عزز النقاشات وساهم في توضيح العديد من الجوانب المتعلقة بالقوانين الانتخابية. وأشادت البعثة الأممية بالتفاعل الإيجابي والمشاركة الفاعلة من قبل لجنة “6+6″، مؤكدةً أن هذه اللقاءات تأتي في إطار دعمها المستمر للحوار بين مختلف الأطراف الليبية لدفع العملية السياسية إلى الأمام.

ومن المتوقع أن تُعقد الاجتماعات المقبلة للجنة الاستشارية في طرابلس، لمواصلة العمل على إيجاد حلول توافقية تدعم المسار الانتخابي وتسهّل إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب الليبي.