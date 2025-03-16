الشرطة الزراعية: ضبط مرتكبي جرائم قطع الأشجار والتفحيم في 3 مناطق

أخبار ليبيا 24

في إطار جهودها المستمرة لحماية البيئة ومكافحة الأنشطة المخلة بالثروة النباتية، تمكنت الشرطة الزراعية في عدة مناطق ليبية من ضبط عمليات قطع الأشجار والتفحيم غير القانونية، التي تؤثر بشكل كبير على البيئة والمناخ الزراعي.

منطقة سوق الخميس امسيحل

البداية من منطقة سوق الخميس امسيحل التابعة لفرع النواحي الأربعة، فقد ضبطت الشرطة الزراعية عمالة من الجنسية الأفريقية تقوم بقطع أشجار سروال وتفحيمها بشكل غير قانوني، وقد تم فتح محضر بالخصوص واحتجاز المعتدين تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة المختصة، في خطوة تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات البيئية.

ترهونة

وفي ترهونة، تحركت دورية تابعة للشرطة الزراعية بعد بلاغ من المواطنين حول وجود إعتداء على أشجار سروول في مشروع الربط الزراعي بمنطقة الخضراء.

و تجري حاليًا التحقيقات للقبض على المعتدي، حيث تم إبلاغ نيابة النظام العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الشرطة الزراعية تحيل أصحاب اثنين من المتهمين إلى النيابة

أما في مسلاته، فقد انتقلت الشرطة الزراعية بالتعاون مع مركز العمامرة التابع للفرع، إلى المشروع الزراعي، حيث تم ضبط مخالفات تتعلق بقطع أشجار الصنوبر باستخدام المنشار الكهربائي.

وحصرت الشرطة المخالفات في ثلاث مزارع، وتم تحديد الأضرار في الأشجار، حيث تم قطع 28 شجرة في المزرعة الأولى، و104 أشجار في المزرعة الثانية، و98 شجرة في المزرعة الثالثة، التي تم تفحيم بعضها بينما كانت بعض الأشجار الأخرى جاهزة للتفحيم.

واستكملت الشرطة تحقيقاتها مع أصحاب المزارع، وأحالت اثنين من المتهمين إلى النيابة، بينما لم يمتثل الثالث للحضور نظراً لعدم تواجده في مقر سكنه، ولاتزال التحقيقات مستمرة مع الأطراف المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

خاتمة

هذه الضبطيات تأتي في وقت حساس، حيث تتزايد المخاوف من تدهور البيئة نتيجة لهذه الأنشطة التي تؤدي إلى تصحر الأراضي وتقليص الموارد الطبيعية. وتسعى السلطات الليبية من خلال هذه الحملات إلى مكافحة التعديات البيئية، التي أصبحت تمثل تهديدًا كبيرًا للثروة النباتية والمناخ الزراعي في البلاد.