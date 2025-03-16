التايب: استعدادات المنتخب الوطني تسير على قدم وساق

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انطلق المعسكر التدريبي الأول للمنتخب الوطني الليبي في بنغازي، أمس السبت، تحت قيادة السنغالي أليو سيسيه، المدير الفني الجديد لـ«فرسان المتوسط».

وسادت حالة من التفاؤل بين جميع الحضور في أول أيام انطلاق المعسكر ببنغازي، بسبب وجود السنغالي أليو سيسيه.

طارق التايب

“الاستعدادات في المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم تسير بخطى ثابتة وجيدة”، بهذه الكلمات تحدث طارق التايب، أسطورة كرة القدم، الذي شغل مؤخرا منصب رئيس لجنة المنتخبات، في فيديو قصير عبر صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم على “فيسبوك” عن استعدادات المنتخب الوطني تحت قيادة المدرب السنغالي الجديد أليو سيسيه، الذي جرى التعاقد معه مؤخراً حتى العام 2027.

وفي 12 مارس الجاري، أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم ، تعاقده رسمياً مع السنغالي أليو سيسيه لقيادة منتخب ليبيا الأول لمدة سنتين، خلفاً لناصر الحضيري، معرباً عن ترحيبه بانضمام سيسيه كمدرب للمنتخب الليبي حتى 2027.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الليبي الجولة الخامسة والسادسة في تصفيات كأس العالم 2026، ضد منتخبي أنغولا والكاميرون يومي 20 و25 مارس الجاري.

وتوج منتخب السنغال بكأس إفريقيا 2021 تحت قيادة سيسيه، كما بلغ النهائي عام 2019، وخسر أمام الجزائر.

ويحتل المنتحب الوطني المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بعد 3 جولات، بالتساوي مع الرأس الأخضر وبفارق نقطة واحدة عن الكاميرون.

قائمة المنتخب

وضمت قائمة المنتخب، مراد الوحيشي (الأهلي بنغازي)، محمد عياد (أبوسليم)، أحمد عياد (التحدي)، علي يوسف (الأفريقي التونسي)، مجدي ارطيبة (الأخضر)، صبحي المبروك (الاتحاد)، المهدي الكوت (السويحلي)، محمد الشتيوي (الهلال)، سند بن علي (الاتحاد)، البهلول أبوسهمين (الأهلي بنغازي)، طاهر بن عامر (الاتحاد)، المعتصم صبو (الأولمبي)، فيصل البدري (الهلال)، حمزة المقصي (الأولمبي)، وبدر حسن (النصر).

وضمت أيضا: عبدالله داقو (الأهلي بنغازي)، مهند إيتو (المدينة)، أسامة الشريمي (السويحلي)، عبدالعزيز الصويعي (الأهلي طرابلس)، عمر الخوجة (السويحلي)، أحمد سعد (الهلال)، عبدالعاطي العباسي (السويحلي)، فاضل سلامة (الأهلي بنغازي)، طه الشلوي (الهلال)، مؤيد اللافي (الأهلي طرابلس)، محمد صولة (القادسية الكويتي)، فهد المسماري (الأفريقي التونسي)، عزو المريمي (الهلال)، أحمد كراوع (الأهلي طرابلس)، وأنس المصراتي (التعاون)، بينما يغيب عن مباراة أنغولا كل من المدافع علي يوسف ولاعب الوسط أسامة الشريمي بسبب الإنذارات.